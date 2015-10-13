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وزير خارجية فرنسا: الحل السياسى فى سوريا يتطلب مرحلة انتقالية

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وزير خارجية فرنسا: الحل السياسى فى سوريا يتطلب مرحلة انتقالية وزير خارجية فرنسا: الحل السياسى فى سوريا يتطلب مرحلة انتقالية
ناشد وزير الخارجية الفرنسى لوران فابيوس، كافة الاطراف اليمن بالعمل لدعم الحل السياسى فى البلاد، مؤكداً أن الوضع الإنسانى فى اليمن صعب للغاية.

وقال وزير الخارجية الفرنسى، فى مؤتمر صحفى مع نظيره السعودى، إن العمليات العسكرية الفرنسية ضد داعش فى سوريا، هدفها الدفاع عن النفس وفق ميثاق الامم المتحدة، مؤكداً أن الحل السياسى فى سوريا يتطلب مرحلة انتقالية يتم فيها نقل السلطات.


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