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محللة استخباراتية: موسكو لن تتحمل نفقات التدخل فى سوريا لأكثر من 4 أشهر

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محللة استخباراتية: موسكو لن تتحمل نفقات التدخل فى سوريا لأكثر من 4 أشهر محللة استخباراتية: موسكو لن تتحمل نفقات التدخل فى سوريا لأكثر من 4 أشهر
قالت ريفا بهالا، نائب رئيس شركة ستراتفورد المتخصصة بالاستخبارات الجيوسياسية فى أمريكا، إن موسكو لن تتحمل نفقات التدخل والعمليات العسكرية للقوات الروسية فى سوريا لأكثر من أربعة أشهر.

وأردفت بهالا قائلة فى مقابلة مع cnn إن تكلفة الغارات الجوية والطلعات الجوية العسكرية غير القتالية نحو مليونى دولار يوميا على الأقل، لافتة إلى أن روسيا وفرت ميزانية لاستمرار هذه العمليات فى سوريا لمدة أربع أشهر للآن ولا يمكنها تحمل أى نفقات إضافية بعد هذه المدة.

وحول إطلاق صواريخ كروز كاليبر من بحر قزوين إلى أهداف في سوريا، قالت المحللة: "كان هذا عرضا مكلفا للقوة، كلف على الأقل 30 مليون دولار، ونحن نرى إنفاق 500 مليون دولار على الأقل للتأسيس اللوجستى بقاعدتها هناك"

ويشار إلى أن هذه الأنباء تأتى فى الوقت الذى يتوقع فيه صندوق النقد الدولى انكماش الاقتصاد الروسى بنسبة 3.8 فى المائة العام الجرى بسبب تدنى النفط والعقوبات الغربية على خلفية التدخلات فى أوكرانيا وضم شبه جزيرة القرم.

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