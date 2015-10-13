نتانياهو: سنستخدم كل الوسائل لقمع التصعيد.. وأبو مازن "محرض"

استمرارا لحالة القتل والقمع فى حق الفلسطينيين المنتفضين ضد الاحتلال الإسرائيلى ودفاعا عن المسجد الاقصى المبارك، أعلن رئيس الوزراء الاسرائيلى بنيامين نتانياهو، مساء اليوم الثلاثاء، امام الكنيست الإسرائيلى أن إسرائيل ستستخدم كل الوسائل الممكنة لمواجهة ما وصفه بـ"العنف" وعن اتخاذ "تدابير قوية" لمواجهة التصعيد بالضفة والقدس.

وقالت صحيفة "يديعوت احرونوت" الإسرائيلية، إن نتانياهو حذر الرئيس الفلسطينى محمود عباس أبو مازن من أن تل أبيب تحمله مسئولية اى تدهور محتمل فى الوضع، زاعما أن الرئيس عباس "يحرض على كراهية" الإسرائيليين.

وكان قد عقد المجلس الوزارى الإسرائيلى المصغر للشئون الأمنية والسياسية "الكابنيت"، ظهر اليوم، اجتماعًا طارئًا لمناقشة الوضع الأمنى وبحث عدد من الاقتراحات لمواجهة الانتفاضة الفلسطينية التى تصاعدت وتيرتها بجميع المناطق المحتلة.

وقالت الإذاعة العامة الإسرائيلية، إن الاقترحات التى ستقدم خلال الاجتماع من بينها فرض طوق أمنى على الضفة الغربية والقرى والأحياء العربية فى شرق القدس المحتلة واستدعاء المزيد من قوات الاحتياط.