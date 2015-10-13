في_القمة – الإصابة قد تجبر حازم إمام على الغياب عن لقاء الأهلي

أكد إسماعيل يوسف مدير الكرة بنادي الزمالك أن حازم إمام قد لا يلحق بالمشاركة في مباراة الأهلي يوم الخميس المقبل بسبب الإصابة التي يعاني منها.

ويواجه الزمالك نظيره الأهلي بملعب هزاع بن زايد بإمارة أبو ظبي على لقب كأس السوبر المصري في افتتاح الموسم الكروي الجديد.

وتعرض حازم إمام لجزع في الرباط الداخلي بالركبة في مران الزمالك حسبما أفاد إسماعيل يوسف.

وتحدث تيجانا لبرنامج الملاعب اليوم قائلا:"حازم تعرض للإصابة بجزع في الرباط الداخلي بالركبة".

وأردف"غالبا لن يلحق بمواجهة الأهلي".

أما عن محمود عبد الرحيم "جنش" حارس مرمى الفريق وتعرضه لحالة إغماء فأكد تيجانا أن اللاعب جاهز لخوض مران يوم الأربعاء بشكل طبيعي.

وأتم"جنش سوف يشارك في مران الأربعاء بشكل طبيعي".