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بيان لـ"الرئاسة": السيسى استعرض مع نبيل العربى تطورات الأوضاع الفلسطينية

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بيان لـ"الرئاسة": السيسى استعرض مع نبيل العربى تطورات الأوضاع الفلسطينية بيان لـ"الرئاسة": السيسى استعرض مع نبيل العربى تطورات الأوضاع الفلسطينية
صرح السفير علاء يوسف المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، بأن الدكتور نبيل العربى استعرض تطورات الأوضاع الأخيرة فى الأراضى الفلسطينية خلال اجتماعه مع الرئيس عبد الفتاح السيسى، اليوم الثلاثاء، مشيراً إلى الاجتماع الطارئ الذى تعقده الجامعة اليوم على مستوى المندوبين الدائمين لبحث التطورات المتسارعة فى الضفة الغربية والقدس الشريف، وسبل التعامل مع ما تشهده الأراضى الفلسطينية من انتهاكات وممارسات تصعيدية.

وأكد الرئيس على أهمية تقديم كافة أشكال الدعم والحماية للشعب الفلسطينى فى ظل تطورات الوضع المأساوى فى القدس والضفة الغربية، والذى يزيد من حالة الاحتقان السائدة ويوفر بيئة خصبة لانتشار العنف.

وشدد على أن السلام العادل والشامل وإقامة الدول الفلسطينية على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية هو السبيل الوحيد لنزع فتيل التوتر، وضمان توفير واقع مستقر وآمن لكافة الأطراف فى المنطقة.

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