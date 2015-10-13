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ولى أمر يعتدى على معلم "بالجزمة" بمدرسة فى المرج.. والمدرس يقرر الصلح

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ولى أمر يعتدى على معلم "بالجزمة" بمدرسة فى المرج.. والمدرس يقرر الصلح ولى أمر يعتدى على معلم "بالجزمة" بمدرسة فى المرج.. والمدرس يقرر الصلح
حرر قسم شرطة المرج محضر صلح رقم "43" أحوال بين "ج. ع" معلم بمدرسة السيدة عائشة الثانوية بنات التابع لإدارة المرج التعليمية، وولى أمر الطالبة "ن. و" بالصف الثانوى بعد تعدى الأخير على المدرس بالحذاء "الجزمة" أثناء طابور الصباح صباح اليوم.

وتعود أحداث الواقعة إلى أن الطالبة أثارت بعض أعمال الشغب أمس أثناء شرح المعلم داخل الفصل، مما دفع المدرس إلى توجيه اللوم إلى الطالبة وتعنيفها نتيجة ما بدر منها من أعمال وحديثها خلال الشرح، حيث لم تلتزم الطالبة بتعليمات المدرس مما دفعه إلى الانفعال عليها قائلا لها: "أنت متربتيش وتجيبى ولى أمرك معاكى".

وقال مصدر مسئول بمديرية القاهرة التعليمية فى تصريحات خاصة لـ" اليوم السابع"، إن ولى الأمر تعدى على المعلم أثناء طابور الصباح، وتم استدعاء الشرطة والتى حضرت على الفور، مشيرا إلى أن ولى الأمر استعان بأحد الأشخاص القريبين منه، موضحا أن الإدارة التعليمية تجرى تحقيق فى الواقعة.


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