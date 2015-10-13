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«دار الإفتاء» : غدا الأربعاء أول أيام شهر محرم وبداية السنة الهجرية

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«دار الإفتاء» : غدا الأربعاء أول أيام شهر محرم وبداية السنة الهجرية «دار الإفتاء» : غدا الأربعاء أول أيام شهر محرم وبداية السنة الهجرية

دار الإفتاء المصرية – ارشيفية

استطلعت دار الإفتاء المصرية هلال شهر محرم لسنة 1437 هـ بعد غروب شمس يوم الثلاثاء التاسع والعشرين من ذى الحجة لعام 1436هـ الموافق 13 أكتوبر لعام 2015 م بواسطة اللجان الشرعية والعلمية المنتشرة فى أنحاء الجمهورية. وقد تحقق لديها شرعا من نتائج هذه الرؤية الشرعية ثبوت رؤية هلال شهر المحرم لعام 1437 هـ بالعين المجردة ،وقد وافق ذلك الحساب الفلكي الذي بين أن القمر نزل تحت الأفق بعد غروب الشمس بمدد يمكن معها رؤيته . وعلى ذلك أعلنت دار الإفتاء المصرية أن غدا الأربعاء 14 أكتوبر هو أول أيام شهر المحرم لعام 1437 هجريا.


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