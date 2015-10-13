السيسى يشدد على توفير الأمن للمواطنين لضمان تصويتهم فى الانتخابات بحرية

اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسى، اليوم الثلاثاء، المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، بقصر الاتحادية بمصر الجديدة.

وقال السفير علاء يوسف المتحدث الرسمى باِسم رئاسة الجمهورية، بأن شريف إسماعيل رئيس الوزراء، استعرض خلال الاجتماع الخطوات والإجراءات التى تتخذها الحكومة لتأمين مُجريات الانتخابات البرلمانية بمختلف مراحلها، مؤكداً التزام الحكومة التام بالحيدة، وحرصها على مواجهة أية محاولة للمساس بمجريات العملية الانتخابية بمنتهى الحزم والحسم وفى إطار القانون.

وأكد الرئيس أهمية توفير المناخ الآمن للمواطنين بما يضمن الإدلاء بأصواتهم بحرية ونزاهة، مشدداً على ضرورة التيسير على المواطنين وحسن معاملتهم حتى يتمكنوا من ممارسة حقهم الدستوري.