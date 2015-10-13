"التأمين الصحى" بالشرقية يشدد على ضرورة تواجد الزائرة الصحية بالمدارس

ننبه الدكتور هشام عبدالحفيظ مدير عام التأمين الصحى بالشرقية، على مدير الإدارة بأبوحماد الدكتور محمد عبدالمقصود بضرورة الاستمرار فى المرور على المدارس، لمتابعة تواجد كل من طبيب وزائرة بالمدرسة، وتواجدهم فى عملهم، والاهتمام بتحصيل واحد جنيه قيمة كارنيه الطالب وتهوية الفصول الدراسية ونظافة الحمامات وكذلك المرور على العيادة التابعة له مع عمل بيان يومى بالمرور على المدارس ورفعه لإدارة الفرع .

كان قد زار اليوم مدير التأمين الصحى، عيادة أبوحماد، ثم توجه إلى عيادة قرية بحطيط وكان الدكتور عبد الله رشاد مدير العيادة فى استقباله وتم المرور على أقسام العيادة المختلفة.

وقال البيان الإعلامى الصادر عن الهيئة، منذ قليل، إن "عبدالحفيظ" ووجه مدير العيادة إلى تسليم أسطوانات الغاز الموجودة التى كانت تستعمل بعمليات اليوم الواحد قبل إغلاقها وذلك للاستفادة منها بمستشفيات الفرع.

كما استمع لبعض العاملين ومقترحاتهم للنهوض بالعمل وتنظيمه داخل العيادة للوصول إلى تقديم خدمة طبية متميزة للمرضى.

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