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إحباط تسلل 276 بينهم سودانى إلى ليبيا عن طريق السلوم

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إحباط تسلل 276 بينهم سودانى إلى ليبيا عن طريق السلوم إحباط تسلل 276 بينهم سودانى إلى ليبيا عن طريق السلوم
تمكنت قوات الأمن على الحدود بالسلوم، من إحباط تسلل 276 بينهم، سودانى إلى ليبيا عن طريق السلوم، حيث تم ضبطهم أثناء تواجدهم فى منطقة عسكرية، يحظر تواجد المدنيين فيها بدون تصريح، ومحاولتهم تسلل الحدود، ومغادرة البلاد إلى الأراضى الليبية، بطريقة غير شرعية، عبر الدروب والمدقات.

وتلقى مديرو أمن مطروح اللواء هشام لطفى، اليوم الثلاثاء إخطاراً من قسم شرطة السلوم، بتسلم 276 متهما وهم 97 من المنيا و51 من أسيوط، و26 من كفر الشيخ و25 من قنا، و24 من الفيوم و13 من البحيرة، و11 من بنى سويف و8 من الغربية و7 من دمياط، و4 من سوهاج و3 من الجيزة و3 من الدقهلية، و1 من الشرقية و1 من القاهرة و1 من مطروح، و1 من السودان، وذلك للتحفظ عليهم لحين عرضهم على النيابة المختصة.

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مصر 365