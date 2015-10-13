أخبار عاجلة

ارتفاع نسبي في سعر الدولار اليوم الجمعة بالبنوك والسوق السوداء -
بالصور.. تفكيك عبوة هيكلية أمام محل خمور في رأس البر -
وسائل إعلام أمريكية: أمريكا أطلقت عشرات الصواريخ تجاه موقع في سورية -
موسكو: مستعدون للتعاون مع واشنطن ضد الإرهاب بأي شكل -
إيناسيو يجهز برنامج «غذائي بدني» للاعبي الزمالك.. وينتقد مستوى فتحي -
مساء dmc - حلقة الخميس 6-4-2017 مع الإعلامي أسامة كمال -
وزير خارجية فرنسا: رئيس موريتانيا يزور باريس الأسبوع المقبل -
«محامين السويس»: منى البرنس تعدت حدودها كأستاذة جامعية -
مساء الأنوار: لقاء خاص مع المدير الفني وبعض لاعبي الأسيوطي بعد صعود الفريق للدوري الممتاز -
مساء dmc - المهندس / محرز أبو غالي : قطاع الصيد " يتيم بدون أب " ويجب على الحكومة أن تدعمه -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

محافظ السويس يناقش مشروعات الخطة الاستثمارية للعام المقبل

Google+ Print
محافظ السويس يناقش مشروعات الخطة الاستثمارية للعام المقبل محافظ السويس يناقش مشروعات الخطة الاستثمارية للعام المقبل
عقد اللواء العربى السروى محافظ السويس اجتماع الخطة الاستثمارية للأحياء، لمناقشة المشروعات التى ستقام خلال الخطة الاستثمارية 2015و2016 فى مجال الكهرباء والإنارة العامة، ورصف الطرق والتجميل والنظافة والبيئة.

وشدد المحافظ على رؤساء الأحياء تحديد المشروعات المطلوب طرحها وتنفيذها فى الخطة الاستثمارية، مشيرا إلى أنه لا تغيير فى المشروعات بعد تحديدها وإقرارها وسيتم الالتزام بها. وأكد أن مشروعات الصرف الصحى يتم تحديدها من خلال الشركة القابضة للصرف الصحى ومياه الشرب لمدن القناة لفرع السويس بالتنسيق مع الأحياء.

وأعلن المحافظ على سرعة إعداد دراسة لإنارة طريق السويس عند الكيلو 109حتى مدخل مدينة السويس، واستكمال إنارة طريق السويس الإسماعيلية.

حضر اللقاء اللواء عبد العظيم محمد رئيس حى السويس والعميد علاء إسماعيل وإبراهيم حسن رئيس حى الجناين، ونادية محمد على مدير عام التخطيط والمتابعة ومسئولى التخطيط بالأحياء والعقود والمشتريات ومديرية الطرق والنقل.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
سعر الذهب اليوم الجمعة 7 إبريل 2017 في مصر

سعر الذهب اليوم الجمعة 7 إبريل 2017 في مصر

الجيش المصري الإلكتروني: الجالية المصرية «ضربت الإخوان» في أمريكا

الجيش المصري الإلكتروني: الجالية المصرية «ضربت الإخوان» في أمريكا

مساء dmc - طه حسين : في مصر يسهل إتهام التاجر بالجشع بدل محاسبته

مساء dmc - طه حسين : في مصر يسهل إتهام التاجر بالجشع بدل محاسبته

مساء الأنوار: جانب من المؤتمر الصحفي بالترويج لكأس أوروبا في مصر

مساء الأنوار: جانب من المؤتمر الصحفي بالترويج لكأس أوروبا في مصر