محافظ السويس يناقش مشروعات الخطة الاستثمارية للعام المقبل

عقد اللواء العربى السروى محافظ السويس اجتماع الخطة الاستثمارية للأحياء، لمناقشة المشروعات التى ستقام خلال الخطة الاستثمارية 2015و2016 فى مجال الكهرباء والإنارة العامة، ورصف الطرق والتجميل والنظافة والبيئة.

وشدد المحافظ على رؤساء الأحياء تحديد المشروعات المطلوب طرحها وتنفيذها فى الخطة الاستثمارية، مشيرا إلى أنه لا تغيير فى المشروعات بعد تحديدها وإقرارها وسيتم الالتزام بها. وأكد أن مشروعات الصرف الصحى يتم تحديدها من خلال الشركة القابضة للصرف الصحى ومياه الشرب لمدن القناة لفرع السويس بالتنسيق مع الأحياء.

وأعلن المحافظ على سرعة إعداد دراسة لإنارة طريق مصر السويس عند الكيلو 109حتى مدخل مدينة السويس، واستكمال إنارة طريق السويس الإسماعيلية.

حضر اللقاء اللواء عبد العظيم محمد رئيس حى السويس والعميد علاء إسماعيل وإبراهيم حسن رئيس حى الجناين، ونادية محمد على مدير عام التخطيط والمتابعة ومسئولى التخطيط بالأحياء والعقود والمشتريات ومديرية الطرق والنقل.