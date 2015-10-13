محافظ الدقهلية يكلف رئيس شركة مياه الشرب بإعداد مذكرة بالمشروعات المتوقفة

عقد حسام الدين إمام محافظ الدقهلية، اللقاء الأسبوعى للمواطنين المتقدمين بطلباتهم واحتياجاتهم لأجهزة المحافظة المختلفة، بحضور هناء عبد العزيز وكيل الوزارة السكرتير العام المساعد ووكلاء الوزارات ورؤســــــاء الوحدات المحلية بنطاق المحافظة .

التقى المحافظ بأكثر من 50 مواطنا تم خلاله بحث كافة الطلبات المقدمة منهم شملت (توصيل مرافق – استكمال خطوط صرف صحى – فرص عمل بالقطاع الخاص - متطلبات لذوى الاحتياجات الخاصة مثل الكراسى المتحركة - صرف معاش ضمانى - توفير أكشاك بالأماكن المخصصة لها) وقد استجاب المحافظ لتحقيق العديد من طلبات المواطنين المستوفاة كما وجه لمسئولى قطاعات المرافق والخدمات ورؤساء الوحدات المحلية المختصة سرعة دراسة الطلبات الأخرى والعمل على تحقيقها وفقاً للإمكانيات المتاحة بما لا يتعارض مع القانون ومراعاة صالح المواطنين والصالح العام.

وقد أصــــــــدر المحافـــــــــظ قراراً بتشكيل لجنة تضم (وكيل وزارة الزراعة- وكيل وزارة الرى) لمتابعة تطهير مسقى الميقيلى بقرية البساتين التابعة لمركز أجا وكذا تكليف رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بإعداد مذكرة بجميع المشروعات المتوقفة التى تحتاج إلى تمويل كما وجه لرئيس مركز ومدينة شربين بإزالة كافة الإشغالات بالمركز خاصة شارع 23 يوليو، بالإضافة إلى تشكيل لجنة تضم فى عضــــويتها (التفتيش المالى والإدارى- الإدارة الهندسية-رئاسة مركز ومدينة أجا) لمعاينة ومراجعة تنفيذ قرار إزالة لمبنى بقرية شبراويش أجا.

وأكــــد المحــــافظ خـــلال اللقاء، أن المحافظة بكامل أجهزتها تعمل بأقصى جهد بالتعاون والتنســــيق المســــتمر بين مختلف القطاعات المعنية من أجل تحقيق مطالب واحتياجات المواطنين فى كافة أنحاء المحافظة وفقاً للإمكانيات المتاحة، وأنه علينا فهم القانون قبل تطبيقه لتسهيل المهمة لكى يشعر المواطن أننا معه بالفعل وليس بالقول فالقوانين لتنظيم العمل والتيسير لتلبية احتياجات المواطنين وليست لتعطيلها.



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