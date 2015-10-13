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محافظة الإسماعيلية: ضرورة وضع جدول زمنى لترشيد الطاقة

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محافظة الإسماعيلية: ضرورة وضع جدول زمنى لترشيد الطاقة محافظة الإسماعيلية: ضرورة وضع جدول زمنى لترشيد الطاقة
أكد اللواء يس طاهر محافظ الإسماعيلية، على ضرورة وضع جدول زمنى محدد لترشيد استهلاك الطاقة الكهربائية فى كافة المصالح والهيئات الحكومية التابعة للمحافظة.

وذلك بعد استعراض كافة الإمكانيات التى ستساهم فى التقليل من الاستهلاك الزائد للطاقة الكهربائية من خلال استخدام اللمبات "الليد" لما لها من فوائد عديدة فى تحقيق معدل فائض من التيار الكهربائى يصل إلى 80% على أقل تقدير، بالإضافة إلى مدى طول عمرها الافتراضى لذا وُجب تفعيل وجودها فى كافة المصالح الحكومية والمنشآت السكانية، وأكد اللواء يس طاهر على ضرورة البدء فى تنفيذ هذا الإجراء من الآن فصاعداً على أن تكون البداية بمبنى ديوان عام محافظة الإسماعيلية.

جاء ذلك خلال اللقاء الذى الندوة التى نظمتها محافظة الإسماعيلية وحضرها المحافظ والدكتور مهندس إبراهيم يس مدير مشروع تحسين كفاءة الطاقة واللواء مهندس طه بدوى ممثل جهاز مشروع الخدمة الوطنية بوزارة الدفاع والدكتورة سلوى أحمد على مدير عام الترشيد للشركة القابضة لكهرباء وبحضور المهندس أبوالسعود جهلان السكرتير العام لمحافظة الإسماعيلية، واللواء محسن حلمى السكرتير العام المساعد والعميد عماد عبد المولى المستشار العسكرى لمحافظة الإسماعيلية ومديرو العموم لمختلف مديريات الخدمات ورؤساء المراكز والمدن والأحياء وممثلو الكنيسة والأوقاف وعدد من مهندسى شركات الطاقة الكهربائية ومسئولو شركة القناة لتوزيع الكهرباء وعدد من ممثلى وزارة الكهرباء.

وذلك لبحث كافة السبل المختلفة لترشيد استهلاك الطاقة الكهربائية فى مصر عامة ومحافظة الإسماعيلية بصفة خاصة، وذلك فى إطار خطة الدولة بشأن تفعيل منظومة ترشيد استهلاك الطاقة الكهربائية فى الإنارة العامة والإنارة المنزلية، والتى تستهدف مواجهة أزمات توافر الطاقة بصفة عامة.

وأشار المحافظ إلى أنه ينبغى على كافة الجهات والمراكز ضرورة الأخذ بهذا القرار وبحث الطرق المختلفة لتفعيلها للمساهمة فى ترشيد استهلاك الكهرباء وتحقيق الفائدة المرغوبة والتوعية الجماهيرية لكافة المواطنين بأهمية تطبيق منظومة ترشيد الاستهلاك فى استخدام الكهرباء عن طريق الإرشادات والإعلانات المختلفة للوصول لترشيد أفضل المختلفة.

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015
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