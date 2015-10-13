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بالفيديو.. محافظ سوهاج ورئيس الجامعة يقودان مسيرة "طلاب ضد الإرهاب"

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بالفيديو.. محافظ سوهاج ورئيس الجامعة يقودان مسيرة "طلاب ضد الإرهاب" بالفيديو.. محافظ سوهاج ورئيس الجامعة يقودان مسيرة "طلاب ضد الإرهاب"
قاد الدكتور أيمن عبد المنعم محافظ سوهاج يرافقه الدكتور نبيل نور الدين رئيس جامعة سوهاج، ولفيف من القيادات الأمنية والدينية والتنفيذية بالمحافظة، مسيرة طلاب كلية التجارة بمناسبة بدء العام الجامعى الجديد واحتفالات الذكرى الثانية والأربعين لانتصارات أكتوبر المجيدة تحت شعار "طلاب ضد الإرهاب".

وشهد المحافظ احتفالية كلية التجارة بمناسبة بدء العام الجامعى الجديد وذكرى انتصارات أكتوبر المجيدة، والتى أقيمت بقاعة المؤتمرات الكبرى بجامعة سوهاج، بحضور السيد رئيس الجامعة والسادة النواب وعمداء الكليات ولفيف من القيادات الأمنية والتنفيذية.

وحمل سيادته والسيد رئيس الجامعة رسالة حب وتقدير، ودعوة الرئيس عبد الفتاح السيسى لزيارة سوهاج.

كما كرم السيد المحافظ عددا من طلاب وأعضاء هيئة التدريس خلال الاحتفالية، مؤكدا على أهمية تمسك الشباب السوهاجى وخاصة شباب الجامعة بالمبادئ والمثل العليا والقيم الأصيلة لنبذ العنف والتطرف والإرهاب، وأن الجامعة هى قاطرة التنمية والعلم فى أى محافظة، وأن الشباب هم مستقبل هذا الوطن الغالى علينا جميعا، موجها التحية والتقدير للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسى وللشعب المصرى عامة وقواته المسلحة وتحية خاصة لشهداء الأبرار.
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مصر 365

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