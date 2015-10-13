علوم طنطا تنظم المؤتمر الثانى لطلاب الدراسات العليا 2015

نظمت كلية العلوم بجامعة طنطا اليوم الثلاثاء، المؤتمر الثانى لطلاب الدراسات العليا فى العلوم 2015 بعنوان "شباب الباحثين ودورهم فى التنمية"، بحضور الدكتور عبد الحميد عبد الخالق رئيس جامعة طنطا، والدكتور إبراهيم عبد الوهاب نائب رئيس الجامعة، والدكتور طارق فايد عميد كلية العلوم، والدكتور إبراهيم يونس، وعدد من شباب الباحثين والدراسات العليا.

وفى كلمته قال الدكتور عبد الحكيم عبد الخالق رئيس جامعة طنطا، إن خلق المعرفة والاهتمام بالبحث العلمى، سيظلان الوظيفة الأعلى والأسمى للجامعة إلى جانب ما تضطلع به من وظيفة أساسية تتمثل فى نقل وتداول المعرفة فى شتى المجالات العلمية والمهنية من جيل إلى جيل.

وأضاف رئيس الجامعة، لذلك تعد الدراسات العليا من أهم المكونات الأساسية لأى مؤسسة جامعية، وفى مقدمتها جامعة طنطا لدورها الهام فى تطوير آليات البحث العلمى، وتأهيل الكوادر العلمية على أعلى المستويات حتى تكون لدينا القدرة على مواجهة تحديات التعليم وتحقيق معايير الجودة القومية والعالمية، وتحقيق قفزات فى مجال تطوير البحث العلمى.

وأضاف رئيس الجامعة، أن تنظيم كلية العلوم مؤتمرها الثانى لطلاب الدراسات العليا على التوالى يؤكد حرص جامعة طنطا، بصفة عامة، وكلية العلوم بصفة خاصة على توفير كافة الإمكانيات المادية والعلمية، وتسخير تكنولوجيا التعليم الحديثة من معامل ومكتبات رقمية، وخدمات الإنترنت، فى خدمة أبنائنا الباحثين من طلاب الدراسات العليا فى مراحل الدبلوم والماجستير والدكتوراه للوصول والإطلاع والاستفادة من كل ما هو جديد فى مجال البحث العلمى، ووضع استراتيجية مستقلة.

وقال الدكتور طارق فايد عميد الكلية، إن هذا المؤتمر الذى يعقد إيمانا من الكلية بأن القاعدة العريضة من طلاب الدراسات العليا هم الدعامة الرئيسية للبحث العلمى وهم علماء الغد.

وأضاف عميد الكلية، يأتى هذا المؤتمر ليكون نقطة تلاقى بين الأساتذة الباحثين الذين تفخر بهم كلية العلوم جامعة طنطا وبين الباحثين الشباب فى مرحلة الماجستير والدكتوراه من مختلف التخصصات.

هذا التوجه ينهض بالبحث العلمى ويحفز الشباب على الاستمرارية وينشئ قاعدة من الباحثين الشباب لهم القدرة على تمثيل كليتهم فى المحافل العلمية محليا ودوليا.

يذكر أن جلسات المؤتمر تنعقد على يومين متتالين فى مقر كلية العلوم بالمجمع الطبى فى مدينة طنطا.