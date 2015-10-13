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القصير تشيع جثامين 5 طلاب لقوا مصرعهم فى حادث سير

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القصير تشيع جثامين 5 طلاب لقوا مصرعهم فى حادث سير القصير تشيع جثامين 5 طلاب لقوا مصرعهم فى حادث سير
شيع أهالى مدينة القصير مساء اليوم جثامين 5 طلاب بإحدى المدارس الثانوية بالمدينة لقوا مصرعهم فى حادث انقلاب سيارة ميكروباص بطريق القصير قفط واصيب خلال الحادث 12 آخرين.

وكان قد تلقى الدكتور حسام جميل مدير مرفق إسعاف البحر الأحمر إخطارا من غرفة العمليات المركزية للإسعاف يفيد بمصرع 5 طلاب وإصابة 12 آخرين، جراء انقلاب سيارة ميكروباص بطريق القصير قفط.

وتم نقلهم جميعا لمستشفى القصير المركزى، وتم تحرير محضر بالواقعة، وانتقلت للمستشفى قيادات المحافظة، منها مدير أمن البحر الأحمر اللواء عادل التونسى وقيادات المحافظة.

وكانت أسماء المتوفين هم: أحمد حمادة سيد، أحمد عبد الغفار شحات، حسن سراج، محمد صلاح، محمد عبد الغنى.

والمصابون: أحمد محمد سيد، إسلام أحمد خليفة، محمد مجدى السيد، عمرو رأفت، وليد طارق أحمد، أحمد كمال محمد، شهاب أحمد جابر، فارس أشرف محمود، عبد الله أحمد طه، محمد طه سيد، عبد الرحمن احمد حسن، علاء جمال محمد.

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