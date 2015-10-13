الإسماعيلية تبدأ اختبارات لاختيار 71 شابا للعمل بمشروع أنفاق قناة السويس

أعلن اللواء يس طاهر محافظ الإسماعيلية بدء الإجراءات التنفيذية للاختبارات والمقابلات الشخصية للمتقدمين لشغل الوظائف الجديدة المعلن عنها بمشروعات إنشاء الأنفاق الجديدة أسفل قناة السويس من أبناء المحافظة والتى تقدم لها أكثر من 300 خريج من أبناء الإسماعيلية.

وأشار المحافظ إلى أنه تم اختيار 71 من المتقدمين ممن تنطبق عليهم الشروط لشغل العمل بإحدى الشركات المتخصصة فى مشروعات الأنفاق الجديدة أسفل قناة السويس والتى تتضمن مهن "براد حجر" و"لحام مساعد" و"لحام" وسباك وميكانيكى ونجار وفنى كهرباء معدات وفنى أمن صناعى وعامل عادى وعامل فك وتجميع وكنترول.

وأوضح المحافظ أنه تم التنسيق والتنظيم والإشراف على إجراء الاختبارات فى مقر جهاز تشغيل شباب الخريجين بديوان عام المحافظة وبحضور ممثلى الشركة.