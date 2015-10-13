مركز إعلام الخارجة بالوادى الجديد ينظم ندوة حول الانتخابات البرلمانية

عقد مركز إعلام الخارجة بالوادى الجديد، اليوم الثلاثاء، بمقر المركز، ندوة عن المشاركة فى الانتخابات كواجب وطنى، وذلك فى إطار الحملة التى ينظمها مركز الإعلام للتوعية بأهمية الانتخابات البرلمانية.

وحاضر فى الندوة الدكتور خلف عبد العليم إسماعيل أستاذ التاريخ بكلية الآداب، وشعبان عبد الغفار المحامى، والدكتور سيد أحمد ناصح أستاذ التاريخ المعاصر بكلية الآداب.

وتناولت الندوة حقوق وواجبات المواطن والمعايير الخاصة بنزاهة الانتخابات وسلطات البرلمان فى الدستور، وكذلك عدد المقاعد المخصصة للمحافظة فى النظام الفردى والقائمة، وتم شرح طريقة التصويت الصحيحة ونسبة الـ5% التى يرشحها رئيس الجمهورية، وطريقة اختيارهم.

كما تم التنويه عن طريقة احتساب نسب الفوز فى مقاعد الفردى والقائمة والنقل الحديث حول الخلفية التاريخية عن البرلمان، وتم سرد تاريخ البرلمان منذ الحملة الفرنسية مرورا بعهد محمد على وثورة 52 وحتى ثورة 25 يناير، وفى ختام الندوة تم التأكيد على الخروج للمشاركة فى الانتخابات وتحرى الدقة فى الاختيار وعدم التصويت على الأساس القبلى.