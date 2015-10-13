في_القمة - جمهور الأهلي يحتشد أمام ملعب ' القطارة ' .. وزيزو يقرر إغلاق المران

احتشد جمهور النادي الأهلي أمام ملعب القطارة الخاص بالعين الإماراتي من أجل متابعة مران فريقهم الذي يستعد لمواجهة الزمالك في كأس السوبر.

ويستعد الأهلي لملاقاة الزمالك يوم الخميس المقبل بملعب هزاع بن زايد في إمارة أبو ظبي لمواجهته في كأس السوبر.

وملعب القطارة هو معقل فريق العين السابق قبل أن يتم بناء هزاع بن زايد والذي افتتح في يناير من عام 2014.

ويعد هذا المران هو الأول للأهلي بعد وصوله للإمارات مساء يوم الاثنين من أجل ملاقاة غريمه التقليدي.

ولكن قرر عبد العزيز عبد الشافي المدير الفني للأهلي أن يكون المران مغلق للحفاظ على تركيز اللاعبين قبل اللمباراة.