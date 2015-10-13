غدًا.. « في حب مصر» تُنظم مسيرة ومؤتمر بالإسكندرية بمشاركة أعضاء اللجنة التنسيقية

تُنظم قائمة «في حب مصر» غرب الدلتا غدًا الأربعاء مسيرة حاشدة بالإسكندرية في تمام الساعة الرابعة والنصف من أمام منطقة “سان استيفانو” إلى مكتبة الإسكندرية، ثم إلى تتوجه المسيره إلي منطقة سوميد حيث يُعقد مؤتمر جماهيري للقائمة في تمام الساعة السادسة والنصف.

وأكد عمر عبدالرحمن المسؤل الإعلامي لقائمة ” في حب مصر” في تصريح خاص لـ”ONA” ، أن المؤتمر سيشمل عدد كبير من الحضور من أعضاء اللجنة التنسيقية للقائمة ، مثل طاهر أبوزيد وزير الرياضة الأسبق ، ووزير الإعلام الأسبق أسامة هيكل ، ونقيب الأشراف، بالإضافة إلي حضور عدد من مرشحي قطاع غرب الدلتا للقائمة رقم (2)، مثل سحر طلعت ، ومحمد فرج عامر ، ويحيى العويسي ، ومنى الشبراوي وذلك لبحث وشرح الرؤية العامة للقائمة ، وبحث مشاكل المواطنين والعمل على حلها.