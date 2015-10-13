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«البدوى» يعقد مؤتمر جماهيري فى سوهاج لدعم مرشحى الوفد

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«البدوى» يعقد مؤتمر جماهيري فى سوهاج لدعم مرشحى الوفد «البدوى» يعقد مؤتمر جماهيري فى سوهاج لدعم مرشحى الوفد

السيد البدوي

يستقبل مساء اليوم أهالي محافظة سوهاج الدكتور السيد البدوي شحاتة رئيس حزب الوفد المصري وذلك في اطار جولاته لدعم مرشحى الوفد وسوف يحضر البدوى المؤتمر الانتخابي لمرشح الوفد الدكتور فيصل واصل عن دائرة مركز ساقلته

وأكد فيصل واصل ان زيارة الدكتور السيد البدوي تأتي في إطار جولات رئيس الوفد في جنوب البلاد وشمالها وايضا غربها وشرقها وذلك لدعم مرشحي المرحلة الأولى من العملية الانتخابية .

وأكد فيصل ان الدكتور السيد البدوي سيبدأ جولاته بزيارة مطرانية سوهاج ثم يليها المؤتمر الحاشد الذي يقيمه أهالي الدائره بمركز ساقلته تقديرا لدور الوفد وثقة في في دوره الرئيسي في بناء هذا الوطن ويعرض فيه رئيس الوفد المصري برنامج الحزب الانتخابي ومواقف حزب الوفد

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