السيسى يؤكد لنبيل العربي أهمية التحرك العاجل لحل أزمات المنطقة والقضاء على الإرهاب

صرح السفير علاء يوسف بأن أمين عام الجامعة العربية استعرض مع الرئيس عبد الفتاح السيسى، اليوم، الخطوات الجارية لمتابعة تنفيذ قرارات القمة العربية الأخيرة التى عُقدت فى شرم الشيخ فى مارس الماضى. وأشار إلى التحضير لعقد اجتماع وزارى خلال شهر نوفمبر المقبل لبحث سبل صيانة الأمن القومى العربى فى مواجهة التحديات الراهنة وعلى رأسها تحدى الإرهاب، وذلك إدراكا من الدول والجامعة العربية لحجم المخاطر والتهديدات وضرورة توفير الأدوات اللازمة لدحر الإرهاب والحفاظ على سلامة وأمن الدول العربية.

وذكر المتحدث الرسمى أن اللقاء شهد استعراضاً للجهود العربية من أجل التوصل إلى تسوية سياسية فى كل من سوريا وليبيا واليمن، حيث أكد الرئيس على أهمية التحرك العاجل والفعال لتقديم حلول جذرية للأزمات الراهنة فى المنطقة بما يحافظ على كيانات الدول ومؤسساتها الوطنية، ويصون مقدرات شعوبها، ويقضى على بؤر التطرف والإرهاب. واستعرض أمين عام جامعة الدول العربية خلال اللقاء الجهود الجارية لتعديل ميثاق الجامعة بما يعزز من آليات العمل العربى المشترك وزيادة قدرته على الاستجابة لمختلف التحديات.