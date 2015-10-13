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وزير القوى العاملة يتوجه إلى السعودية للمشاركة في اجتماعات مجلس إدارة “العمل العربية”

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وزير القوى العاملة يتوجه إلى السعودية للمشاركة في اجتماعات مجلس إدارة “العمل العربية” وزير القوى العاملة يتوجه إلى السعودية للمشاركة في اجتماعات مجلس إدارة “العمل العربية”

 غادر مطار القاهرة الدولي وزير القوى العاملة، جمال سرور، متجها إلى الرياض، للمشاركة فى اجتماعات الدورة 83 لمجلس إدارة منظمة العمل العربية، بصفة عضوا أصيلا عن فريق الحكومات بالمنظمة .

يناقش المجلس خلال فعالياته تطوير آليات ونظم العمل بمنظمة العمل العربية، واستراتيجية عمل عربية للتصدى لإفرازات تشغيل العمالة الوافدة ومن ضمنهم العمالة المنزلية، للحفاظ على الهوية والثقافة العربية، فضلا عن قضية تطوير آليات ونظم العمل بالمنظمة .

ومن المنتظر أن يتخذ المجلس قرارات لحماية المنتجات العربية وتشجيع التجارة البينية وتفعيل ودمج معطيات التصنيف العربى المعيارى للمهن فى سوق العمل العربية، والعمل على استقطاب خبرات عربية ودولية متخصصة لتطوير إمكانات المنظمة فى تنفيذ أهدافها.

ومن المقرر أن يشارك فى اجتماعات المجلس وزراء العمل بالدول العربية الأعضاء عن الحكومات وهى: الإمارات العربية المتحدة، والمملكة العربية ، وجمهورية السودان، ومصر .

يذكر أن أطراف الإنتاج عن فريق أصحاب الأعمال يمثلهم فى الإجتماع كل من زياد الحمصى من الأردن، وناصر المدير من قطر، وعن فريق العمال، حسن فقيه من لبنان، والمخاريق الميلودى من المغرب .

 

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