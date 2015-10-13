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إحالة شقيقين يديران مصنعا لإنتاج مخدر الأيس بالشرقية إلى المفتى

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إحالة شقيقين يديران مصنعا لإنتاج مخدر الأيس بالشرقية إلى المفتى إحالة شقيقين يديران مصنعا لإنتاج مخدر الأيس بالشرقية إلى المفتى
قرر المستشار الدكتور صابر غلاب رئيس محكمة جنايات الزقازيق، وعضوية المستشارين محمد مصطفى عبيد وحاتم محمد أحمد ، مساء اليوم ، بإحالة أوراق شقيقين لإدارتهما مصنعا لتنصيع مخدر الأيس بشقة بالزقازيق ، إلى فضيلة المفتى وحددت جلسة الدور الأول من شهر يناير للنطق بالحكم .

وتعود تفاصيل الواقعة، عندما وردت معلومات سرية لضباط الإدارة العامة لمكافحة مخدرات العاشر من رمضان، عن قيام " أحمد ع م " 41 سنة ومقيم بدائرة قسم ثانى الزقازيق وله محل آخر بالغردقة وشقيقه "هارب" بإقامة مصنع داخل مسكنه لتصنيع مخدر "الأيس".

وبعد إذن النيابة العامة بإشراف المستشار أحمد دعبس المحامى العام لنيابات جنوب، تكثيف التحريات السرية التى قام بها المقدم أحمد رمضان وكيل فرع مكافحة العاشر بالتنسيق مع الرائد علاء حجاج بالإدارة بإشراف العقيد محمد عرفة رئيس فرع العاشر، تم مداهمة مسكن المتهم بدائرة قسم ثانى الزقازيق ،وضبطه كما تم العثور على مصنع صغير داخل المسكن لتصنيع مخدر الأيس، وتم ضبط أدوات التصنيع والمواد الخامة المستخدمة وكمية من المخدر .

وتبين أن المتهم يقوم بتصنيع المخدر بالزقازيق ،ويروجه بالغردقة لصعوبة ترويجه بالشرقية وخاصة أن الجرام الواحد منه بـ 3000 جنيه، وتم التحفظ على المضبوطات وتحرر المحضر رقم 2214 لسنة 2015 جنايات ثانى الزقازيق.

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مصر 365