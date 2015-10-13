وزارة السياحة تفحص 1020 مركبة سياحية خلال شهر سبتمبر

قالت وزارة السياحة أن هناك 1020 سيارة تم فحصها سياحياً على مستوى الجمهورية خلال شهر سبتمبر الماضى وأن هناك 86 سائق اجتازوا الدورات التدريبية خلال شهر أغسطس لليوم الواحد، و112 سائق اجتازوا الدورات التدريبية خلال شهر سبتمبر للأسبوع.

> كان الدكتور هشام زعزوع وزير السياحة قد تلقى تقريرا عن أداء قطاع الشركات السياحية خلال شهر سبتمبر ، تضمن التقرير أيضاً قيام الإدارة العامة للمرشدين السياحيين بإصدار 43 ترخيص مزاولة المهنة، وتجديد ما يقرب من 119 ترخيص.

> أشار التقرير إلى إصدار 14 ترخيص لفروع بعض الشركات السياحية وفحص ميزانية 25 من الشركات السياحية، ومراجعة حوالى 384 ملف من ملفات الحج وإصدار 31 تصريح مطار.