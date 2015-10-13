«مطار القاهرة » يسمح بدخول وزير أفريقي بعد منعه لمدة ساعتين

سمحت سلطات مطار القاهرة الدولي بدخول وزير أفريقي الجنسية للبلاد بعد رفض دخوله في بداية الأمر وانتظاره باستراحة كبار الزوار بالمطار حوالي ساعتين لعدم حمله تأشيرة دخول البلاد المسبقة طبقا لمبدأ المعاملة بالمثل وذلك لدي وصوله من تركيا في طريقه إلي بلاده .

صرحت مصادر أمنية بالمطار أثناء إنهاء إجراءات جوازات ركاب الطائرة التركية القادمة من إسطنبول تبين وجود وزير مالية لإحدى الدول الأفريقية يحمل جوازا دبلوماسيا وبدون تأشيرة دخول مسبقة , قام ضابط الجوازات بالاتصال بمكتب وزارة الخارجية حيث طلب تنفيذ مبدأ المعاملة بالمثل وعدم السماح له بدخول البلاد , وتم فتح صالة كبار الزوار لدخول الوزير والانتظار فيها لحين سفره إلى بلاده .

> وقالت المصادر بعد انتظار الوزير باستراحة كبار الزوار بالمطار بعد الوقت تم السماح له بدخول البلاد بعد موافقة احدي الجهات , وتم إنهاء إجراءات وصوله وخروجه من استراحة كبار الزوار لقضاء عدة ساعات بأحدي الفنادق القريبة من المطار لحين إعادته للمطار مرة ثانية للسفر إلي بلاده .