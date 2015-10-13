رئيس البعثة الاوروبية لمكافحة «مهربي البشر» في البحر المتوسط يصل القاهرة

استقبل مطار القاهرة الدولي رئيس البعثة الأوروبية لمكافحة مهربي البشر الأميرال الإيطالي إنريكو كريديندينو قادما من تونس على الطائرة المصرية .

ومن المقرر أن يلتقي الأميرال كريديندينو الذي تولى قيادة العملية الأوروبية في المتوسط في شهر مايو الماضي، بعدد من كبار المسئولين المصريين لبحث امكانية القضاء على ظاهرة الهجرة غير الشرعية .

يذكر الاتحاد الأوروبي قد دشن مؤخرا عملية “صوفيا” على إسم طفلة ولدت على متن سفينة حربية ألمانية فى أغسطس الماضى قبالة سواحل ليبيا وهذه المرحلة التي تلت مرحلة جمع المعلومات الاستخبارية ، تنطوى على عمليات تفتيش ومصادرة وتغيير مسارات السفن ووسائل النقل التى يستخدمها المهربون فى المياه الدولية .