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القوات المسلحة تحتفل بتخرج دفعة جديدة من الضباط المتخصصين بالكلية الحربية

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القوات المسلحة تحتفل بتخرج دفعة جديدة من الضباط المتخصصين بالكلية الحربية القوات المسلحة تحتفل بتخرج دفعة جديدة من الضباط المتخصصين بالكلية الحربية

أكد الفريق أول  صدقى صبحى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي أن انضمام دفعات جديدة من الضباط المتخصصين إلى صفوف القوات المسلحة يمثل قوة جديدة تضاف إليها وتدعم مسيرتها كى تواصل العطاء من أجل وخدمة شعبها العظيم فى كافة المجالات، مشيراً إلى أن اختيارهم وانتقائهم للانضمام للكلية الحربية دليلاً على قدرتهم على الوفاء بالمهام والمسئوليات التى يحمل رجال القوات المسلحة أمانتها لحفظ أمن وسلامة الوطن وصون مقدساته .

وطالب الخريجين الجدد بالحفاظ على المبادئ والقيم والتقاليد الراسخة للعسكرية المصرية ومواصلة العلم ولإطلاع والمعرفة ، والإستفادة من خبرات وتجارب قادتهم من أجل تحقيق أعلى معدلات الكفاءة والاستعداد القتالى ، وأن يكونوا قدوة فى الإنضباط وإنكار الذات والتضحية والتفانى فى تنفيذ المهام والمسؤوليات الوطنية التى سيحملون أمانتها.

جاء ذلك في الكلمة التى ألقاها اللواء أركان حرب  مجدي فؤاد حجازى مساعد وزير الدفاع نيابة عن القائد العام للقوات المسلحة خلال مراسم الإحتفال بتخريج الدفعات ” 107 أطباء ” و” 73 ب مهندسين” و ” 61 ب مختلط ” من الطلبة الجامعيين بالكلية الحربية .

وبدأت مراسم الاحتفال بطابور العرض العسكرى يتقدمهم حملة الأعلام شارك فيه طلبة الكلية الحربية والطلبة الخريجينثم قام كبير معلمى الكلية الحربية بإعلان نتيجة التخرج التى بلغت نسبتها (100%) ، وأعلن مساعد مدير إدارة شئون ضباط القوات المسلحة قرار تعيين الخريجين ومنح الأنواط لأوائل الخريجين .
> ثم قام اللواء أركان حرب مجدي فؤاد حجازى بتقليد أوائل الخريجين نوط الواجب العسكرى من الطبقة الثانية الذى منحه لهم الرئيس / عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة تقديراً لأدائهم المتميز خلال فترة الدراسة فى الكلية وردد الخريجين قسم الولاء .
> وألقى اللواء أركان حرب جمال أبو إسماعيل مدير الكلية الحربية كلمة أكد فيها أن خريجى الكلية الحربية يثبتون كما أثبت أسلافهم أنهم حماة هذا الوطن سلماً وحرباً وأوصاهم بحمل الأمانة بكل الصدق والفداء للوطن والحفاظ على القيم والتقاليد العسكرية العريقة ، مؤكداً أن إنتمائهم للعسكرية المصرية العريقة شرف ومبعث لإعتزازهم بأنفسهم لأنهم سيصبحون حماة الوطن والسند القوى لشعب مصر العظيم .
> حضر الاحتفال عدد من كبار قادة القوات المسلحة وأسر الخريجين .

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