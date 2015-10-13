ضبط هاربين من سجن 11 عاما وآخرين مطلوبين على ذمة قضايا فى بنى سويف

وتمكنت الحملة من ضبط عمرو خليل حسن محمود بدون عمل مقيم غياضة الشرقية مركز ببا والمحكوم عليه في الجناية رقم 2013/10655 جنايات مركز ببا والمقيدة برقم 2013/1921 كلي بني سويف .. حصر رقم 2014/396 " عاهة مستديمة " غيابي بالسجن 10 سنوات بجلسة 2014/4/7،وعمرو مسعود سيد بدون عمل مقيم عزبة محمود خليفة - بندر ببا، والمحكوم عليه في الجناية رقم 2014/8056 جنايات مركز ببا والمقيدة برقم 2014/1633 كلي بني سويف، حصر رقم 2015/651 " سلاح " غيابي بالحبس سنة بجلسة 2015/9/12.
وتم ضبط محسن عبد الوهاب أحمد وشهرته محسن سنجة مقيم شارع الشيخ زياد - بندر ببا والمطلوب ضبطه وإحضاره في القضية رقم 2015/847 إداري مركز ببا ( سرقة مبلغ مالي بالإكراه وحيازة سلاح ناري وذخيرة )و وليد زهران سيد عامل دوكو مقيم منية الجيد مركز ببا والمطلوب ضبطه وإحضاره في القضية رقم 2015/1016 إداري مركز ببا ( شروع في قتل وحيازة سلاح ناري ).