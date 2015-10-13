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النيابة تأمر بدفن وتشريح جثة رجل أعمال لقى مصرعه فى ظروف غامضة بأكتوبر

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النيابة تأمر بدفن وتشريح جثة رجل أعمال لقى مصرعه فى ظروف غامضة بأكتوبر النيابة تأمر بدفن وتشريح جثة رجل أعمال لقى مصرعه فى ظروف غامضة بأكتوبر
أمرت نيابة جنوب الجيزة برئاسة المستشار أحمد ناجى رئيس النيابة بدفن وتشريح جثة رجل أعمال لقى مصرعه داخل منطقة المدافن بمدينة السادس من أكتوبر، إثر تعرضه لإطلاق نار من جانب مجهول، وطلبت النيابة تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة للوقوف على ظروفها وملابساتها.

وكشفت تحقيقات النيابة، أن المجنى عليه يمتلك مزرعة بقرية طامية بالفيوم، وكان متوجها إليها بصحبة ابن عمه وسائقه الخاص لممارسة هواية صيد الطيور والأسماك داخل المزرعة وأثناء سيرهم سمعوا أصوات طلقات الرصاص تنطلق من داخل المقابر واخترقت إحداها رأس رجل الأعمال.

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مصر 365

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