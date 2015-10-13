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عاطل يقتل صديقه على مقهى بالشرقية بطلق خرطوش بسبب فتاة ويهرب

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عاطل يقتل صديقه على مقهى بالشرقية بطلق خرطوش بسبب فتاة ويهرب عاطل يقتل صديقه على مقهى بالشرقية بطلق خرطوش بسبب فتاة ويهرب
تخلص عاطل من صديقه بإصابته بطلق خرطوش بالصدر أثناء جلوسهما على مقهي بقرية بأبوكبير بالشرقية، ولاذا بالفرار بعد أن ترك صديقه يصارع الموت.

وتم إخطار نيابة أبوكبير للتحقيق في الواقعة برئاسة أحمد العدوي مدير النيابة وبإشراف المستشار وليد جمال المحامي العام لنيابات شمال الشرقية.

تلقى اللواء خالد يحيى مدير أمن الشرقية، إخطارا من الرائد محمد فاضل رئيس مباحث أبوكبير ، يفيد بلاغا بوصول " محمد ع م ل" 20 سنة عاطل ومقيم ميت العز مركز فاقوس لمستشفي أبوكبير العام جثة هامدة وقامت أسرته بأخذ جثته من استقبال المستشفي إلي المنزل ، ثم تم نقل الجثة إلى مستشفى فاقوس العام.

وتبين من التحريات الأولية ، حدوث مشادة كلامية بين القتيل وصديقه "حسام ع ا" 20 سنة ومقيم الدميين مركز فاقوس وشهرته جزرة ،بسبب خلاف علي فتاة تطورت المشادة إلي مشاجرة قام حسام بإصابة "محمد" بطلق خرطوش بالصدر .أودي بحياته ولاذ بالفرار.وتم تشكيل فريق بحث جنائي مشترك من مباحث فاقوس وأبوكبير ، للتحقيق في الواقعة وضبط المتهم.

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مصر 365