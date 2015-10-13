دراسة علمية: الفتيات المولودات فى شهور الصيف أكثر صحة

ذكرت دراسة علمية حديثة، أن سن بلوغ الفتاة وصحتها العامة ربما يتم تحديده جزئيا بالشهر الذى ولدت فيه.

واستندت الدراسة المنشورة فى مجلة هيليون، حسبما أفادت مجلة "نيوزويك" الأمريكية، إلى بيانات تم جمعها من 2450 ألف رجل وامرأة كجزء من مشروع بريطانيا لتأسيس بنك بيولوجى، وهو قاعدة بيانات تتعلق باتجاهات الصحة والأمراض فى البلاد.

وتشير الدراسة إلى أن تعرض الأم المتوقع لضوء الشمس خلال النصف الثانى من فترة الحمل، ربما يكون هاما فى تطور الجنين، ويساعد التعرض للشمس الجسد على إنتاج فيتامين "د"، الأساسى لبناء صحة جيدة.

ووجد فريق من الباحثين بجامعة كامبريدج أن الإناث اللاتى ولدن فى شهور الصيف أكثر صحة عند مولدهن مقارنة بهؤلاء اللاتى ولدن فى الشتاء، كما أنهن أطول قامة بعد بلوغهن وتبدأ سن البلوغ فى وقت متأخر، ومن المرجح أيضا أن الفتيات المولودات فى شهور الصيف تحقق مستوى أعلى فى التعليم، ودرس الباحثون أيضا بيانات حول مؤشر كتلة الجسم لكنهم لم يجدوا أى اختلافات بين المولودين فى الصيف والشتاء.

وكانت بضعة دراسات قد أثبتت أن نقص فيتامين "د" لدى الحوامل يمكن أن يسبب مشكلات فى نمو الجنين، فوجدت دراسة أنه مرتبط بعدم اكتمال الرئة فى بعض الحالات، كما يرتبط بخطر متزايد باضطرابات فى الأكل.



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