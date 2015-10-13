6 صور صادمة تكشف تلوث أيدينا بملايين البكتيريا رغم غسلها

يحتفل العالم، الخميس القادم باليوم العالمى لغسل اليدين، وفى هذا السياق، كشف تقرير صادم نشر بصحيفة "ديلى ميل" البريطانية عن أن أيدينا محملة بقدر هائل من البكتيريا والميكروبات، نظراً لأننا فى الأغلب نغسلها بالمياه فقط أو نغسلها بالمياه والصابون لوقت غير كاف، وذلك حسب دراسة بريطانية حديثة، أكدت أن هذه النتائج ستساهم فى تغيير الطريقة التى نغسل بها أيدينا.

ومن أبرز الميكروبات التى كشفت الأبحاث أنها تكون عالقة بأيدينا وخاصة فى المناطق التى نغفل عن غسلها: بكتيريا الإيكولاى والسالمونيلاً وبكتيريا الميرسا المقاومة للمضادات الحيوية، وفيروسات الأنفلونزا، وتوجد بأعداد هائلة تصل إلى عشرات الملايين.

>وأشارت النتائج إلى أنه بعد تصوير اليد باستخدام الأشعة فوق البنفسجية، ظهرت الميكروبات على اليد فى صورة إضاءة بيضاء، واللافت أنها ظهرت بكثافة رغم غسل اليدين بالماء أو الصابون أو كليهماً معاً.

ونشرت هذه النتائج على الموقع الإلكترونى لصحيفة "ديلى ميل" البريطانية فى الثالث عشر من شهر أكتوبر الجارى.

وكشف تقرير نشر بموقع "مراكز مكافحة الأمراض الأمريكى CDC" عن مجموعة من النصائح الهامة التى يجب اتباعها أثناء غسل اليدين، مع ضرورة استمرار ذلك لمدة 40 إلى 60 ثانية، وهى تشمل:

1.غسل أو تبليل اليدين بالمياه.

>2.وضع كمية كافية من الصابون وتغطية جميع أجزاء اليدين به.

>3.تدليك راحة اليد وظهرها مع جعل الأصابع متشابكة معاً وتحريكها، وغسل جميع الأجزاء.

>4.غسل اليدين بالمياه.

>5.تجفيف اليدين باستخدام المنشفة أو المنديل الورقى.

>6.استخدام المنديل لغلق صنبور المياه .



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قبل الغسل، تظهر الميكروبات التى تغطى اليد بالكامل تقريباً فى صورة إضاءة بيضاء



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صورة اليد بعد غسلها بالمياه بشكل سريع



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شكل اليد بعد غسلها لمدة 6 ثوانى بالمياه فقط دون استخدام الصابون



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صورة توضح شكل اليد بعد غسلها لمدة 6 ثوانى بالمياه والصابون



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رغم غسل اليد لمدة 15 ثانية بالمياه والصابون، ما زال هناك آثار للبكتيريا على الأظافر



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بعد غسل اليد لمدة 30 ثانية، لا توجد جراثيم كثيرة