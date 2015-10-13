ارتفاع السكر خلال الحمل يعرض الطفل للإصابة بالعيوب الخلقية فى القلب

كشفت دراسة علمية حديثة أن ارتفاع مستويات السكر فى الدم خلال فترة الحمل قد يزيد من خطر إصابة الطفل بخلل فى القلب، حتى بين النساء غير المصابات بالسكرى.

وقال كبير معدى الدراسة الدكتور جيمس كاجن، الحاصل على الدكتوراه فى أمراض القلب للأطفال فى جامعة ستانفورد فى ولاية كاليفورنيا، إن مرض السكرى الذى يحدث للسيدات أثناء الحمل هو حالة من حالات الشذوذ الأيضى.

وأوضح كاجن أن النساء المصابات بالسكرى يتعرضن لمخاطر ولادة أطفال يعانون من أمراض القلب الخلقية، لافتاً أن النساء اللواتى لديهن ارتفاع طفيف فى نسبة السكر فى الدم خلال فترة الحمل لكن لم يكن مصابات بمرض السكرى يواجهن أيضاً نفس خطر كبير.

ولتأكيد نتائج الدراسة، فحص الباحثون عينات الدم المأخوذة من 277 امرأة فى كاليفورنيا خلال الثلاثة أشهر الثانية من الحمل، ووجدوا أن هناك حوالى 97 طفلا يعانون من مشاكل القلب والأوعية الدموية.

>ووجد الباحثون أن نسبة كبيرة من الأطفال كان لديهم واحدة من عيوب القلب التى تسبب متلازمة الطفل الأزرق، حيث يعانى الطفل من حصوله على نسبة قليلة جداً من الأكسجين.

ونشرت الدراسة عبر الإنترنت فى عدد أكتوبر من مجلة “JAMA” لطب الأطفال، كما جاءت نتائجها مؤخراً عبر الموقع الطبى الامريكى “Health Day News”.