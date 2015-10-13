أخبار عاجلة

ارتفاع نسبي في سعر الدولار اليوم الجمعة بالبنوك والسوق السوداء -
بالصور.. تفكيك عبوة هيكلية أمام محل خمور في رأس البر -
وسائل إعلام أمريكية: أمريكا أطلقت عشرات الصواريخ تجاه موقع في سورية -
موسكو: مستعدون للتعاون مع واشنطن ضد الإرهاب بأي شكل -
إيناسيو يجهز برنامج «غذائي بدني» للاعبي الزمالك.. وينتقد مستوى فتحي -
مساء dmc - حلقة الخميس 6-4-2017 مع الإعلامي أسامة كمال -
وزير خارجية فرنسا: رئيس موريتانيا يزور باريس الأسبوع المقبل -
«محامين السويس»: منى البرنس تعدت حدودها كأستاذة جامعية -
مساء الأنوار: لقاء خاص مع المدير الفني وبعض لاعبي الأسيوطي بعد صعود الفريق للدوري الممتاز -
مساء dmc - المهندس / محرز أبو غالي : قطاع الصيد " يتيم بدون أب " ويجب على الحكومة أن تدعمه -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. الصحة
  5. مصر 365

ارتفاع السكر خلال الحمل يعرض الطفل للإصابة بالعيوب الخلقية فى القلب

Google+ Print
ارتفاع السكر خلال الحمل يعرض الطفل للإصابة بالعيوب الخلقية فى القلب ارتفاع السكر خلال الحمل يعرض الطفل للإصابة بالعيوب الخلقية فى القلب
كشفت دراسة علمية حديثة أن ارتفاع مستويات السكر فى الدم خلال فترة الحمل قد يزيد من خطر إصابة الطفل بخلل فى القلب، حتى بين النساء غير المصابات بالسكرى.

وقال كبير معدى الدراسة الدكتور جيمس كاجن، الحاصل على الدكتوراه فى أمراض القلب للأطفال فى جامعة ستانفورد فى ولاية كاليفورنيا، إن مرض السكرى الذى يحدث للسيدات أثناء الحمل هو حالة من حالات الشذوذ الأيضى.

وأوضح كاجن أن النساء المصابات بالسكرى يتعرضن لمخاطر ولادة أطفال يعانون من أمراض القلب الخلقية، لافتاً أن النساء اللواتى لديهن ارتفاع طفيف فى نسبة السكر فى الدم خلال فترة الحمل لكن لم يكن مصابات بمرض السكرى يواجهن أيضاً نفس خطر كبير.

ولتأكيد نتائج الدراسة، فحص الباحثون عينات الدم المأخوذة من 277 امرأة فى كاليفورنيا خلال الثلاثة أشهر الثانية من الحمل، ووجدوا أن هناك حوالى 97 طفلا يعانون من مشاكل القلب والأوعية الدموية.
>ووجد الباحثون أن نسبة كبيرة من الأطفال كان لديهم واحدة من عيوب القلب التى تسبب متلازمة الطفل الأزرق، حيث يعانى الطفل من حصوله على نسبة قليلة جداً من الأكسجين.

ونشرت الدراسة عبر الإنترنت فى عدد أكتوبر من مجلة “JAMA” لطب الأطفال، كما جاءت نتائجها مؤخراً عبر الموقع الطبى الامريكى “Health Day News”.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365