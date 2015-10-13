تحذير..حتى بعد خلع البالطو والقفازات..العاملون فى المستشفيات مصدر للجراثيم

كشفت دراسة علمية حديثة أن العاملين فى المستشفيات فى كثير من الأحيان ينقلون الجراثيم عن طريق جلدهم والملابس الخاصة بهم حتى بعد إزالة الرداء الطبى والقفازات.

ولتأكيد نتائج الدراسة قام الباحثون بتحليل بيانات العاملين فى أربعة مستشفيات بولاية أوهايو الأمريكية، واستخدم الباحثون محلول الفلورسنت لتحديد "التلوث" الذى يلحق بالجلد أو الملابس العادية التى تكون أسفل البالطو، وأظهرت النتائج أن هناك من 19- 60% ارتفاعًا فى معدلات الجراثيم والتلوث لديهم.

وقال الدكتور كورتيس دونسكى، من مركز كليفلاند الطبى، خلال الدراسة التى نشرت فى عدد 12 أكتوبر من مجلة “JAMA” بقسم الطب الباطنى، إن هذا التلوث يمكن أن يسبب انتشار الجراثيم ويضع العاملين فى مجال الرعاية الصحية فى خطر للإصابة بالأمراض.

وأضاف الباحثون أنه يجب الحد من مخاطر التلوث التى تأتى عن طريق القفازات والرداءات الطبية، لافتين إلى أنه ينبغى تحسين تصميم الملابس الواقية للحد من مخاطر التلوث.

وقد نشرت نتائج الدراسة عبر الموقع الطبى الأمريكى “Health Day News”.