القبض على المتهمين باغتصاب مدرسة العامرية

نجحت مباحث مديرية أمن الإسكندرية برئاسة اللواء شريف عبد الحميد مدير ادارة البحث الجنائى، فى ضبط مغتصبى مدرسة اللغة الإنجليزية بمدرسة العلا بالعامرية، أثناء عودتها من المدرسة.

تلقى اللواء أحمد عبد الجليل حجازى مساعد وزير الداخلية لأمن الإسكندرية، بلاغاً يفيد بالاعتداء الجنسى على ص.م .ا 29 سنة مدرسة لغة انجليزية بمدرسة العلا الابتدائية بمنطقة النهضة، وذلك عقب انتهاء اليوم الدراسى، واثناء استقلالها سيارة ميكروباص أجرة غير معلوم رقمها من منطقة كوبرى الهاويس دائرة قسم العامرية، وقام قائد السيارة ومرافقه بالاعتداء عليها جنسيا كرهاً عنها داخل السيارة بمنطقة كوبرى الهاويس.

وعقب الانتهاء من الاعتداء عليها وسيرهم بالسيارة مرة أخرى قامت المجنى عليها بالقفز من السيارة للهروب منهما، مما أدى إلى إصابتهما بكدمة شديدة بالوجه وكدمات متفرقة بالجسد . وقال اللواء شريف عبد الحميد، أنه تم وضع خطة بحث تضمنت معاينة مكان الحادث بالاتسعانة مع ضباط قسم الأدلة الجنائية و فرع الادارة العامة لمنطقة غرب الدلتا لرفع ما يوجد من اثار متخلفة عن الجريمة او الجناة ، وكذلك فحص خط سير هروب الجناة من مكان الحادث فى محاولة للتوصل الى شهود رؤيا تفيد لتحديد شخصية الجناة وتحديد السيارة المستخدمة فى ارتكاب الحادث ، واعادة مناقشة المجنى عليها لتحديد اوصاف الجناة والسيارة المستخدمة فى ارتكاب الحادث وحصر وفحص علاقات وخلافات المجنى عليها فى محيط سكنها وعملها . وشملت خطة البحث حصر المنازل و الأراضى بمكان الحادث وفحص المقيمين بها والمترددين عليها لبيان صلة اى منهم بالحادث والنشر عن الجناة وأوصافهم وكذا السيارة المستخدمة فى ارتكاب الحادث و كافة طرق النشر والنشر عن الجناة بأوصافهم وكذا السيارة المستخدمة فى ارتكاب الحادث بالإضافة الى فحص المسجلين والمفرج عنهم حديثاً من السجون والنيابات والنوعيات الخطرة والمشهورة بارتكاب مثل تلك الحوادث و الاستعانة بالمصادر السرية الموثوق فيها .

وأسفرت الجهود عن ضبط مرتكبى الواقعة كلاً من حميد عبد العاطى رزق شامخ وشهرته صقر مواليد 1990 عاطل مقيم الكرنك دائرة قسم شرطة العامرية ووليد شعبان عبد الجليل مبارك 20 سنة سائق ومقيم كفر الدوار. عقب تقينن الاجراءات تم ضبط المتهم الأول وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة بالاشتراك مع المتهم الثانى و بارشاده تم ضبط السيارة المستتخدمة فى ارتكاب الحادث وهى عبارة عن سيارة ميكروباص بدون لوحات مهدنية صينى الصنع ملك محمد أحمد يونس عامل . كما رصدت المتابعة الأمنية تجمع عدد 150 شخص من أولياء الامور والطلبة وانضمام المدرسين اليهم مطالبين بنقل المدرسين المغتربين بجوار منزلهم ومقابلة وزير التعليم. انتقلت قيادات المديرية ومأمور ورئيس مباحث القسم وتم اسداء النصح والارشاد لهم وافهامهم بانه جارى ضبط مرتكبى الواقعة وجارى التنسيق مع المختصين بوزارة التربية والتعليم لتنفيذ مطالبهم