أحدث مجوهرات مجموعة Paris Nouvelle Vague من كارتييه

باريس... المدينة التي يحكمها عشقٌ لا يمكن إخفاؤه لكل ما هو أنيقٌ وجميل... ويحرّكهه ما تتميّز به مُلهِمات باريس من جرأةٍ في الشخصيّة، وفكرٍ متحرر لا يعرف القيود.

من خضم تلك الزوبعة الحياتيّة العاصفة، استمدّت دار كارتييه إلهامها لتستوحي تصاميم مجموعتها الأحدث "باريس نوفيل فيغ".

وعلى الرغم من أن المجموعة مؤلّفة من مجوهراتٍ تتميّز بطابعها الشخصي البحت، إلا أن كل قطعةٍ منها تحمل ذات الهالة الإبداعيّة التي تنفرد بها باريس: في حيويّتها، وهواجسها المتعلّقة بالأناقة وآخر خطوط الموضة، وحفلاتها، والأعمال الفنيّة الرائعة التي تظهر واضحةً في قبابها المعدنيّة، والروح الصاخبة المنعشة لليالي باريس الشهيرة، والمتعة الاستثنائيّة في مذاق أرقى الحلويات.

المتع الفاخرة (إكسكويزيت ديلايتس) من كارتييه

تعلن باريس استسلامها لإغراء الخواتم المنحنية التي لا تُقاوم، حالها في ذلك حال أحجار العقيق الأخضر والجاد الأسود وكرات العقيق الأبيض الموضوعة في كؤوسٍ من الذهب المصاغ في منحنيات متكررة بمنتهى الإبداع والروعة والإتقان. مجوهراتٌ رائعة يُستَلَذ بروعتها مثل أشهى الحلويّات الفاخرة، وقلاداتٌ طويلة بالتفافات مغرية تشبه كريما الشانتيلي، قد زُيِّنت باللؤلؤ الصناعي وأحجار الإسبينل والمورغانيت.

مدينة الطرقات المتلوّية (إي وايندينج سيتي)

مجموعة سترول من كارتييه

تذهب دار كارتييه في جولة على جسر الفنون (بون ديز ارت) لتعلّق أقفالاً متّصلة معًا بأحجار الأماثيست والأكوامارين والتورمالين والإسبينل.

وعلى طول نهر السين الشهير، تعشق باريس حركة تموّجات مياهه التي تتّسع ثم تتلاشى رويدًا رويدًا وراء ستارٍ من الأساور الحديثة التي تشعّ حيويّةً وبريقًا حيث امتزج فيها الطلاء المعدني الأسود مع الماس في تباينٍ أخّاذ.

وحينما نتوغّل إلى مسافةٍ أبعد وعلى ضفاف النهر تطالعنا الأقواس والقباب التي تظهر كهياكل متشابكة من الذهب تتميّز بتفاصيلها متناهية الدقّة والروعة لتشكيل خواتم ذات تصاميم ضخمة وأساور ساحرة.

باريس ليلاً (باريس باي نايت) من كارتييه

الحركة هي جوهرُ هذه المجموعة: وهو ما جسّدته دار كارتييه بالصورة، في تصاميم القلادات والخواتم والأقراط التي تنبض بالحيويّة والإنحناءات، وبالصوت الذي نسمعه لدى ارتطامها ببعضها، وبالحركة الحرّة المرحة غير المقيّدة، مع اتّصالها وربطها معًا بوصلات رائعة من الخرز الذهبي والماس.

الضوء الذي يشعّ من كل قطعة من المجموعة وبريقها يبرز في انعكاسات لا تنتهي مع اهتزاز كل حجارتها بمنتهى الحرية والحيويّة وبلا قيود بما يظهر وكأنّه آلاف الأضواء الثمينة. أنها تمثّل في مجموعها إحدى حفلات باريس الهامّة، التي تعجّ بألوان أحجار الياقوت الأصفر والوردي، والأوبال الناري، والإسبينل الأحمر والزمرد والتسافوريتس والماس واللازورد.