هيفاء وهبي ترتدي الجينز في 15 إطلالة

تختار هيفاء وهبي تصاميم عديدة ومتنوعة من الجينزات، فمنها ما يأتي ضيّق بلون أزرق داكن تنسقه مع قميص من الدينم بنفس اللون مع كعب عالٍ بلون بني محايد لتعذي إطلالتها لمسة من الأنوثة، أو ترتديه مع تيشيرت أبيض عادي وحذاء بتصميم عصري جذاب فتحصل على طلّة عصرية متكاملة، كما تختار الجينز الواسع بوي فريند من فترة لأخرى لتحصل على لوك عصري ومريح في الوقت نفسه .

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تهتم هيفاء وهبي بالراحة فيما يخص إطلالاتها اليومية فتختار أن تنسق إطلالتها بالجينز مع الأحذية الرياضية بتصاميم متنوعة وألوان مختلفة، فتعطيها الحرية عند الحركة، بالإضافة للإطلالة البسيطة، بينما تحرص على ارتداء الكعب العالي مع بعض الإطلالات لتعطيها لمسة أنوثة وأناقة. ومع تنوع أحذيتها يمكن أن نلاحظ أنها تتعمد اختيار الأحذية اللافتة مع إطلالاتها البسيطة حتى تحافظ على توازن الإطلالة وأناقتها .

إن أردت اتباع خطى هيفاء وهبي في ارتداء الجينزات فاحرصي على التنوع في تصاميم الجينزات التي تختارينها ، كما يجب أن تحرصي على إضافة الإنتعاشة لإطلالتك البسيطة بالجيينز بإستخدام الإكسسوارات اللافته والأحذية الأنيقة .

شاهدي معنا كيف ارتدت هيفاء وهبي الجينز في 15 إطلالةً، وشاركينا برأيك.