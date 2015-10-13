أخبار عاجلة

ارتفاع نسبي في سعر الدولار اليوم الجمعة بالبنوك والسوق السوداء -
بالصور.. تفكيك عبوة هيكلية أمام محل خمور في رأس البر -
وسائل إعلام أمريكية: أمريكا أطلقت عشرات الصواريخ تجاه موقع في سورية -
موسكو: مستعدون للتعاون مع واشنطن ضد الإرهاب بأي شكل -
إيناسيو يجهز برنامج «غذائي بدني» للاعبي الزمالك.. وينتقد مستوى فتحي -
مساء dmc - حلقة الخميس 6-4-2017 مع الإعلامي أسامة كمال -
وزير خارجية فرنسا: رئيس موريتانيا يزور باريس الأسبوع المقبل -
«محامين السويس»: منى البرنس تعدت حدودها كأستاذة جامعية -
مساء الأنوار: لقاء خاص مع المدير الفني وبعض لاعبي الأسيوطي بعد صعود الفريق للدوري الممتاز -
مساء dmc - المهندس / محرز أبو غالي : قطاع الصيد " يتيم بدون أب " ويجب على الحكومة أن تدعمه -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. موضة
  5. سيدتي

إطلالات شبابية لا غنى عنها للمراهقين!

Google+ Print
إطلالات شبابية لا غنى عنها للمراهقين! إطلالات شبابية لا غنى عنها للمراهقين!

الثلاثاء 13-10-2015 14:27

 

لا مجال كي تتردد في الخيارات التي سنطرحها عليك لموسم خريف وشتاء 2015-2016، كونها تشكّل خلاصة ما قدّمته منصات العروض للرجل الأنيق والعملي. إنه مزيج  من الإطلالات والقطع الكلاسيكية والأزياء التي تعكس روح الشباب العصرية بألوانها وحيويتها.

بالطبع، يبقى الجينز سيّد الخزانة، وإن دخلت عليه بعض اللمسات الملوّنة التي أعطته بُعداً جديداً، إضافة إلى الجاكيت الجلدي والجاكيت السبور الرياضي، الذي سيكون حاضراً أيضاً بقوة في أناقة الرجل، في هذا الموسم.

المطلوب منك أنت القليل من الجرأة أيضاً في دمج الألوان والقطع،  بشكل يُعبّر عن شخصيتك وذوقك وأسلوبك الخاص.

هذا ما سنشاهده في الصور المرفقة، أثناء جلسة تصوير خاصة بقسم الرجل في سيدتي نت.

والقطع المختارة هي من محلات: "غاب" GAP، و"سوبر دراي" Super Dry، و"ماسيمو دوتي" Massimo Dutti  في "أسواق بيروت" Beirut souks.

 

سيعجبك أيضاً:

 

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

سيدتي