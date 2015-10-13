إطلالات شبابية لا غنى عنها للمراهقين!

لا مجال كي تتردد في الخيارات التي سنطرحها عليك لموسم خريف وشتاء 2015-2016، كونها تشكّل خلاصة ما قدّمته منصات العروض للرجل الأنيق والعملي. إنه مزيج من الإطلالات والقطع الكلاسيكية والأزياء التي تعكس روح الشباب العصرية بألوانها وحيويتها.

بالطبع، يبقى الجينز سيّد الخزانة، وإن دخلت عليه بعض اللمسات الملوّنة التي أعطته بُعداً جديداً، إضافة إلى الجاكيت الجلدي والجاكيت السبور الرياضي، الذي سيكون حاضراً أيضاً بقوة في أناقة الرجل، في هذا الموسم.

المطلوب منك أنت القليل من الجرأة أيضاً في دمج الألوان والقطع، بشكل يُعبّر عن شخصيتك وذوقك وأسلوبك الخاص.

هذا ما سنشاهده في الصور المرفقة، أثناء جلسة تصوير خاصة بقسم الرجل في سيدتي نت.

والقطع المختارة هي من محلات: "غاب" GAP، و"سوبر دراي" Super Dry، و"ماسيمو دوتي" Massimo Dutti في "أسواق بيروت" Beirut souks.

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