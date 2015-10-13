الطريقة الصحيحة لترطيب يديك

قد تستخدمين أحد المرطبات ليديك، ثم تجدين أنه لا يوفي بالغرض المطلوب ولا يساعدك على ترطيب يديك بشكل جيد، مما يجعلك تبحثين عن غيره بعد وقت صغير من استخدامه، ولكن هذا الأمر خاطئ تماماً، إذ عليك أن تعطي المرطب فرصة أطول لتحصلي على النتائج المطلوبة.

إليك بعض النصائح للحصول على ترطيب رائع ليديك:

- ضعي المرطب على يديك وهما رطبتان قليلاً.

- لا تنسي ترطيب اليدين من الأمام ومن الخلف.

- إذا لم تجدي النتيجة المرجوة يمكنك صنع هذا المرطب المنزلي: قومي بمزج ملعقتين من العسل مع ملعقتين من الجلسرين وعصير ليمونة، ثم ضعي المزيج على يديك مرتين يومياً على الأقل، وستحصلين على يدين غاية في النعومة.