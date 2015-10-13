أخبار عاجلة

ارتفاع نسبي في سعر الدولار اليوم الجمعة بالبنوك والسوق السوداء -
بالصور.. تفكيك عبوة هيكلية أمام محل خمور في رأس البر -
وسائل إعلام أمريكية: أمريكا أطلقت عشرات الصواريخ تجاه موقع في سورية -
موسكو: مستعدون للتعاون مع واشنطن ضد الإرهاب بأي شكل -
إيناسيو يجهز برنامج «غذائي بدني» للاعبي الزمالك.. وينتقد مستوى فتحي -
مساء dmc - حلقة الخميس 6-4-2017 مع الإعلامي أسامة كمال -
وزير خارجية فرنسا: رئيس موريتانيا يزور باريس الأسبوع المقبل -
«محامين السويس»: منى البرنس تعدت حدودها كأستاذة جامعية -
مساء الأنوار: لقاء خاص مع المدير الفني وبعض لاعبي الأسيوطي بعد صعود الفريق للدوري الممتاز -
مساء dmc - المهندس / محرز أبو غالي : قطاع الصيد " يتيم بدون أب " ويجب على الحكومة أن تدعمه -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. الجمال
  5. سيدتي

الطريقة الصحيحة لترطيب يديك

Google+ Print
الطريقة الصحيحة لترطيب يديك الطريقة الصحيحة لترطيب يديك

الثلاثاء 13-10-2015 14:29

قد تستخدمين أحد المرطبات ليديك، ثم تجدين أنه لا يوفي بالغرض المطلوب ولا يساعدك على ترطيب يديك بشكل جيد، مما يجعلك تبحثين عن غيره بعد وقت صغير من استخدامه، ولكن هذا الأمر خاطئ تماماً، إذ عليك أن تعطي المرطب فرصة أطول لتحصلي على النتائج المطلوبة.
إليك بعض النصائح للحصول على ترطيب رائع ليديك:
- ضعي المرطب على يديك وهما رطبتان قليلاً.
- لا تنسي ترطيب اليدين من الأمام ومن الخلف.
- إذا لم تجدي النتيجة المرجوة يمكنك صنع هذا المرطب المنزلي: قومي بمزج ملعقتين من العسل مع ملعقتين من الجلسرين وعصير ليمونة، ثم ضعي المزيج على يديك مرتين يومياً على الأقل، وستحصلين على يدين غاية في النعومة.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

سيدتي