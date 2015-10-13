مكياج المرأة الحامل على طريقة ميريام فارس

تعاني المرأة الحامل من الإرهاق والتعب، وتخضع لبعض التغيرات الهرمونية، ما يؤثر سلباً في جمالها، ويجعلها تبدو شاحبة ومتعبة بعض الشيء. لكن ملكة المسرح مريام فارس تنشر صورها، وهي حامل، بإطلالات مميزة تظهر جمالها وجاذبيتها. وهي اعتمدت مؤخراً أسلوباً واحداً من المكياج. إذا كنت تريدين تطبيق مكياج يخفي كلّ عيوب الوجه وتعبه في فترة الحمل، فتابعي هذه الخطوات:

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أحمر الشفاه الداكن:

انتشرت ألوان الشفاه الداكنة في آخر عروض الجمال، لما لها من تأثير في إضفاء الجاذبية على إطلالة السيدة، لا سيما المرأة الحامل. ويمكنك أن تري في صور مريام فارس طريقتها في استخدام أحمر الشفاه الداكن في فترة الحمل، لا سيما اللونين البنفسجي والأحمر.

العيون الدخانية بالألوان الترابية:

تناسب الألوان الترابية كل درجات البشرة، ولها تأثير كبير في نظرتك، إذ تكبر العين وتمنحك إطلالة طبيعية؛ وهذا ما تحتاجه المرأة الحامل. أما بالنسبة إلى مريام فارس، فهي تعتمد طريقة مميزة في تطبيق المكياج الترابي، عبر سحب العين وتكبيرها.

استخدمت الكحل الأسود على الجفن العلوي والسفلي، من نصف العين إلى الزاوية الخارجية، كما وضعت الظلال الترابي، على اختلاف تدرجاته، من الفاتح في الداخل، إلى الداكن عند الزاوية الخارجية للعين. واكتمل إشراق العين مع الظلال اللامع على الزاوية الداخلية. ولا تكتمل جاذبية النظرة إلا بالرموش المستعارة الكثيفة، التي تعتبر من آخر صيحات الجمال.

إذا كنت حاملاً، ننصحك باعتماد طريقة مريام فارس في تطبيق المكياج، فهي الأجمل لإخفاء كل آثار التعب وتسليط الضوء على جمالك بشكل طبيعي ومواكب للموضة.

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