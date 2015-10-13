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حماس: تواصل العمليات بالضفة والقدس رسالة لمن تسول له نفسه المساس بالأقصى

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حماس: تواصل العمليات بالضفة والقدس رسالة لمن تسول له نفسه المساس بالأقصى حماس: تواصل العمليات بالضفة والقدس رسالة لمن تسول له نفسه المساس بالأقصى
باركت حركة "حماس" عمليات الطعن وإطلاق النار والدهس التى نفذها شبان فلسطينيون فى القدس المحتلة وتل أبيب صباح اليوم والتى أسفرت عن سقوط عدد من القتلى والجرحى.

وقال الناطق باسم الحركة سامى أبو زهرى، فى تصريح صحفى مقتضب أن الحركة تبارك العمليات البطولية فى القدس وتحيى منفذيها الأبطال، وتؤكد أن هذه العمليات المستمرة فى القدس والضفة هى رسالة لكل من تسوّل له نفسه المساس بالمسجد الأقصى".

وقتل ثلاثة إسرائيليين وأصيب أكثر من عشرين آخرين بجروح مختلفة، ستة منهم فى حالة خطرة فى سلسلة عمليات طعن ودهس وإطلاق نار نفذها شبان فلسطينيون صباح اليوم بالقدس المحتلة وقرب تل أبيب.
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