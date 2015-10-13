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الفلسطينيون ينتفضون بغزة ويلقون الحجارة على جنود الاحتلال شمال القطاع

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الفلسطينيون ينتفضون بغزة ويلقون الحجارة على جنود الاحتلال شمال القطاع الفلسطينيون ينتفضون بغزة ويلقون الحجارة على جنود الاحتلال شمال القطاع
انتفض مئات الشباب الفلسطينى ضد قوات الاحتلال الإسرائيلى، بعد ظهر اليوم الثلاثاء، لينضم بذلك مع الانتفاضة الفلسطينية المشتعلة بالضفة الغربية والقدس المحتلة، حيث تجمعوا شمال القطاع لإلقاء الحجارة على جنود الاحتلال فى الجانب الآخر من السياج الحدودى.

وقالت الإذاعة العامة الإسرائيلية، إنه لم تقع إصابات فى صفوف الجنود الإسرائيليين، مضيفة أن بعض الفلسطينيين تمكنوا من اجتياز السياج الأمنى الحدودى.

وأوضحت مصادر فلسطينية فى غزة أن 13 فلسطينيا أصيبوا بجروح فيما ذكرت مصادر عسكرية إنه تم اعتقال فلسطينيين وإطلاق النار باتجاه التجماعات الشبابية على الحدود.

فيما ذكرت مصادر أمنية فلسطينية أن السلطات الإسرائيلية أغلقت معبر إيريز أمام حركة المسافرين بسبب قرب المواجهات من المعبر.

وكان جيش الاحتلال قد أعلن فى وقت سابق اليوم عن منطقة ناحل عوز على الحدود مع القطاع منطقة عسكرية مغلقة، وحذرت الفلسطينيين من الاقتراب من السياج الأمنى المحيط بهذه المنطقة، مشددا أن كل من يقترب منها قد يتعرض لإطلاق النار.

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