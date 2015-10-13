مجلس الجامعة العربية يؤيد دعوة الإمارات لاجتماع طارئ لوزراء الخارجية

أيد مجلس جامعة الدول العربية دعوة دولة الإمارات العربية المتحدة لعقد اجتماع طارئ لمجلس الجامعة العربية على مستوى وزراء الخارجية العرب، لبحث الانتهاكات والاعتداءات المتواصلة التى تقوم بها سلطات الاحتلال الإسرائيلى ضد الشعب الفلسطينى وتهويدها للقدس وتدنيسها للمقدسات.

وطلب المجلس فى ختام اجتماعه الطارئ الذى عقد اليوم بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية برئاسة محمد بن نخيره الظاهرى مندوب الدولة الدائم لدى الجامعة العربية، من الأمين العام للجامعة العربية متابعة تنفيذ القرار وتقديم تقرير للمجلس فى هذا الشأن وإجراء المشاورات اللازمة لعقد الاجتماع الوزارى الطارئ لمجلس الجامعة العربية فى ضوء ما يستجد من تطورات.

وأكد المجلس حق الشعب الفلسطينى فى مقاومة الاحتلال الإسرائيلى، موجها تحية إجلال وإكبار وتضامن إلى أبناء الشعب الفلسطينى وهم يتصدون إلى جرائم الاحتلال الإسرائيلى.

كما أكد ضرورة عدم إفلات إسرائيل القوة القائمة بالاحتلال من العقاب إزاء ما ترتكبه من جرائم وانتهاكات وتحميلها المسئولية القانونية والجنائية عن هذه الجرائم التى ترقى إلى جرائم حرب ضد الإنسانية والسعى إلى تقديم مرتكبيها إلى العدالة الدولية الناجزة.

وطالب المجلس المجتمع الدولى خاصة مجلس الأمن باتخاذ الإجراءات العاجلة والكفيلة بوقف اقتحامات المسئولين والمستعمرين الإسرائيليين للمسجد الأقصى المبارك تحت حماية ورعاية جيش وحكومة الاحتلال وإلغاء الخطط الإسرائيلية غير القانونية التى تهدف إلى تغيير الوضع القائم فى المسجد الأقصى وتقسيمه زمانيا ومكانيا والسماح لليهود بالصلاة داخل أسواره واعتبار هذه السياسات الإسرائيلية العدوانية هى السبب، إشعال العنف والتوتر، وأن تمادى الحكومة الإسرائيلية فيها من شأنه أن يشعل الصراع الدينى فى المنطقة والذى تتحمل إسرائيل المسئولية الكاملة عنه.

ودعا المجلس منظمة الأمم المتحدة إلى توفير نظام حماية دولية للشعب الفلسطينى من إرهاب المستعمرين الإسرائيليين والاعتداءات والجرائم الإسرائيلية والطلب من مجموعة السفراء العرب التنسيق مع مجموعة سفراء منظمة التعاون الإسلامى فى الأمم المتحدة والمجموعات الدولية الأخرى لبدء العمل على عقد جلسة خاصة لمجلس الأمن لمناقشة الحماية الدولية للشعب الفلسطينى واستصدار قرار دولى بهذا الشأن وإذا تعذر ذلك يتم التوجه إلى الدورة الاستثنائية الطارئة للجمعية العامة لاستصدار قرار ينص على توصيات بتدابير وإجراءات محددة لوقف الاعتداءات الإسرائيلية وإقرار نظام حماية دولية.

ودعا المجلس المجتمع الدولى إلى اتخاذ موقف حاسم تجاه التحريض على الكراهية والقتل الذى يصدر عن رئيس الحكومة الإسرائيلية والمسئولين الإسرائيليين.

كما دعا المجلس المجتمع الدولى إلى إلزام إسرائيل بقرارات الشرعية الدولية وعدم انتهاك القوانين الدولية وتنفيذ التزاماتها بموجب الاتفاقيات الموقعة بين الجانبين الفلسطينى والإسرائيلى وفى ضوء عدم التزامها المستمر بهذه الاتفاقيات فإن مجلس الجامعة يجدد دعم قرارات المجلس المركزى لمنظمة التحرير الفلسطينية الداعية إلى إعادة النظر فى كل القرارات السياسية والاقتصادية والأمنية الفلسطينية مع إسرائيل.

كما دعا المجلس إلى مواصلة تنفيذ قرارات قمة شرم الشيخ بشأن تكليف مصر (رئاسة القمة العربية ولجنة مبادرة السلام العربية) والأردن (العضو العربى بمجلس الأمن) وفلسطين والمغرب والأمين العام للجامعة العربية لإجراء ما يلزم من اتصالات ومشاورات لحشد الدعم الدولى لإعادة طرح وتبنى مشروع قرار جديد من مجلس الأمن يؤكد الالتزام بمبادئ ومرجعيات مبادرة السلام العربية ويضع جدولا زمنيا بإنهاء الاحتلال الإسرائيلى لفلسطين وإنجاز التسوية النهائية مع آلية رقابة دولية تضمن التنفيذ الدقيق واستمرار التشاور بهذا الشأن مع الدول الأعضاء فى مجلس الأمن والمجموعات الإقليمية والدولية.

كما دعا المجلس إلى مواصلة تكليف اللجنة الوزارية العربية المعنية بإنهاء الاحتلال بإجراء المشاورات والتحرك فى الجمعية العامة ومجلس الأمن لاستصدار قرار بوقف الاستيطان وإرهاب المستوطنين فى الأراضى الفلسطينية المحتلة وإجراء مشاورات مع الدول الأطراف الموقعة على اتفاقية جنيف الرابعة لتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطينى والرفع الفورى لكافة أشكال الحصار الإسرائيلى الجائر على الأراضى الفلسطينية المحتلة.

كما دعا المجلس المجتمع الدولى إلى وضع المجموعات الاستيطانية الإسرائيلية على قواعد المنظمات الإرهابية وملاحقة أعضائها أمام المحاكم الدولية.

وطالب المجلس الدول الأعضاء بتقديم الدعم السياسى والمالى لأهل القدس وتمويل الخطة الاستراتيجية الفلسطينية لتنمية القطاعات الحيوية فى مدينة القدس المحتلة تنفيذا لقرارات الدورات المتعاقبة لمجلس الجامعة العربية الأمر الذى يعمل على تعزيز صمودهم فى وجه حملات التهويد التى تستهدف وجودهم وهويتهم فى المدينة المقدسة، موجها الشكر للدول التى قدمت الدعم لفلسطين وخاصة السعودية والطلب من الدول الأعضاء التى لم تف بالتزاماتها بسرعة تنفيذ ذلك.

كما قرر الاجتماع إبقاء المجلس فى حالة انعقاد دائم لمتابعة التطورات.