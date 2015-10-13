عائلة بريطانى محكوم بالجلد فى السعودية تناشد كاميرون التدخل للافراج عنه

دعت عائلة بريطانى فى الرابعة والسبعين من عمره حكم ب 350 جلدة فى السعودية لحيازته مشروبات روحية يدوية الصنع، رئيس الوزراء البريطانى ديفيد كاميرون الى التدخل الثلاثاء لدى الرياض للافراج عنه.

وذكرت صحيفة ذى صان ان كارل اندرى الذى اوقف فى اغسطس 2014 فى جدة (غرب) وفى حوزته قنانى نبيذ يدوى الصنع، حكم عليه بالسجن سنة واحدة و350 جلدة.

ويحظر تناول المشروبات الروحية فى السعودية، ولا يحق للنساء قيادة السيارة ويتعين عليهن ارتداء عباءة.

ولا يزال اندرى الذى امضى عقوبة السجن، موقوفا فى انتظار تنفيذ عقوبة الجلد. وقال ابنه سايمون (33 عاما) لهيئة الاذاعة البريطانية "امضى عقوبته (فى السجن)، ويتعين الافراج عنه. وبسبب سنه، نتخوف من الا يصمد بسبب الجلد".

وأضاف فى تصريح لصحيفة صان "ندعو ديفيد كاميرون الى التدخل شخصيا لمساعدة والدنا على العودة الى عائلته".

وقالت ابنته كريستن (45 عاما) للصحيفة نفسها ان "والدى انتهك قانون بلد يحظر المشروبات الروحية، لكنه امضى عقوبته".

وفى لندن، اكدت وزارة الخارجية انها تتابع ملفه من كثب. واوضحت ان "وزراء ومسؤولين كبارا طرحوا موضوع اندرى لدى الحكومة السعودية، ونبذل قصارى جهدنا للافراج عنه فى اسرع وقت ممكن".

وخلصت الوزارة الى ان "موظفينا فى السفارة يواصلون مساعدة اندرى" من خلال زيارات دورية للاشراف على حالته الصحية.