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بالصور.. خادم الحرمين يبحث مع رئيس وزراء فرنسا مستجدات الأحداث بالمنطقة

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بالصور.. خادم الحرمين يبحث مع رئيس وزراء فرنسا مستجدات الأحداث بالمنطقة بالصور.. خادم الحرمين يبحث مع رئيس وزراء فرنسا مستجدات الأحداث بالمنطقة
بحث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود اليوم الثلاثاء، بالرياض مع رئيس وزراء فرنسا مانويل فالس العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل دعمها وتعزيزها فى مختلف المجالات.

كما تم خلال جلسة المباحثات الرسمية، التى حضر الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز ولى العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، والأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولى ولى العهد النائب الثانى لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، ووزير الخارجية عادل بن أحمد الجبير، بحث مستجدات الأحداث فى المنطقة.

فيما حضر من الجانب الفرنسى وزير الشؤون الخارجية والتنمية الدولية لوران فابيوس، ووزير الدفاع جان إيف لودريان.

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015
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