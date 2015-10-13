مستوطنون يهود يضربون فلسطينيا بقوة بتل أبيب ويتركونه دون إسعافه

بعد أقل من 24 ساعة على الجريمة الوحشية التى ارتكبها المستوطن وجنود الاحتلال فى حق الطفل الفلسطينى أحمد مناصرة، - الدرة الجديد - بالقدس المحتلة أمس، اعتدى مستوطنون يهود متطرفون بالضرب المبرح على شاب فلسطينى من القدس المحتلة فى "تل أبيب"، اليوم الثلاثاء، ما أدى لإصابته بجروح وتركوه ينزف دون إسعافه، زاعمين أنه طعن مستوطنين.

وزعمت مصادر أمنية إسرائيلية وفقا لصحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية، أن الشاب طعن مستوطنين قبل أن تتم السيطرة عليه واعتقاله، وأن أحد المصابين جروحه خطيرة، لكنها سرعان ما تراجعت عن زعمها بوجود إصابات، ولم تنشر أى صور لمصابين أو لسيارات إسعاف.

فيما أكدت مصادر فلسطينية لاحقا، لوكالة "قدس نت" الفلسطينية للأنباء، أن المصاب هو طارق دويك (23 عاما) من بلدة "الرام" بالقدس المحتلة، وقد أظهر مقطع فيديو الشاب مصابا بجروح فى وجهه وينزف دما بشدة، فيما مجموعة من المستوطنين يكليون له الشتائم المهينة، مكررين الجريمة التى ارتكبوها بحق الطفل المصاب أحمد مناصرة أمس فى منطقة "بسجات زئيف".

وبقى الشاب الفلسطينى ملقى على الأرض لوقت غير قصير، قبل أن يتم نقله إلى المستشفى لتلقى العلاج، فيما توقفت المصادر الإسرائيلية تماما عن الحديث حول الإصابات نتيجة الطعن المزعوم.

وادعت شرطة الاحتلال أنها شلت المواطن عن حركته عبر رصاصها بزعم محاولته طعن مستوطن فى منطقة "رعنانا" شمال تل أبيب.

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