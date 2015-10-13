رئيس كلية زيتونة من كاليفورنيا: الخلافة زائفة عند "داعش"

قال عالم الدين الإسلامى، حمزة يوسف، رئيس كلية زيتونة في مدينة بيركلي، بولاية كاليفورنيا الأمريكية، وهى أول كلية علوم حرة إسلامية فى الولايات المتحدة الأمريكية، فى حوار ينشر اليوم فى مجلة كايرو ريفيو للشئون الدولية، إن الخلافة التى أعلنها تنظيم الدولة الإسلامية عام 2014 "زائفة تماما" لأنها لا تتوافق مع المعايير التى أشار إليها الحديث فى الشريعة الإسلامية.

وأضاف عالم الدين الإسلامى يوسف، حسب بيان إعلامى للجامعة الأمريكية ، أن الخلافة يجب أن تكون بالتوافق بين المسلمين، وإن قادة تنظيم الدولة الإسلامية "لا يمتون للإسلام بصلة، الكثيرون يدعون أنهم يمثلون أفكارا أو مواقف، لكنهم فى الحقيقة لا يمثلون إلا أنفسهم".

وأشار عالم الدين الإسلامى، إلى أن إعلان تنظيم الدولة الإسلامية الخلافة فى مدينة الموصل العراقية، فى يوليو 2014، إنها "زائفة تماما.. فكما روى البخارى عن عمر بن الخطاب، إن من يدعى الخلافة، لا تقبل خلافته حتى يتفق عليها المسلمون.. بإمكانى إعلان كاليفورنيا أرضا للخلافة، وأننى الخليفة، وأطلب من الناس البيعة.. لكن هذا زيف، هذا لا يعنى أى شىء".

وانتقد يوسف الإعلام بسبب "عزوفه الشديد عن واجبه بشأن طريقة تصويره للإسلام"، كما ألقى باللوم على المحافظين الجدد الذين ظهروا مع إدارة جورج بوش الابن، إذ خلقوا حالة من الفراغ السياسى التى أدت إلى ظهور تنظيم الدولة الإسلامية، وقال: "أعتقد أن المسلمين يجب أن يتعاملوا مع هذا الأمر، وكذلك الدول العربية لديهم جيوش، وأعتقد أنهم يجب أن يتدخلوا".

يأتى يوسف فى المركز 36 ضمن قائمة أكثر 500 شخصية مسلمة مؤثرة لعام 2016، وقال إن علماء المسلمين السلفيين أدانوا تنظيم الدولة الإسلامية، "لكن للأسف، الحرب الدائرة حرب أفكار، وقد خسرها السلفيون"، وأضاف يوسف أن السبب فى ظهور المتطرفين المسلمين هو "القراءة غير الصحيحة لتعاليم الإسلام.. فهو جهل شديد، انظر إليهم، كلهم صغار فى السن.. لا يوجد بينهم علماء كبار أو دارسون".

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