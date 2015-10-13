مراهقان يسطوان على محل تدليك بالأسلحة البيضاء

نظرت الهيئة القضائية في محكمة الجنايات في دبي ، اتهام مراهقين خليجي وآسيوي، اقتحما بالأسلحة البيضاء مركزاً للتدليك في منطقة الرقة، وشرعا في سرقة مال منه، بأسلوب «العربدة» والتهديد تحت تأثير المخدرات، قبل أن يلقى القبض عليهما متلبسين بموجب بلاغ للشرطة تقدمت به إحدى الشريكات في المركز.

ووجهت النيابة العامة إلى المتهمين تهمة السرقة بالإكراه لمبلغ 6500 كانت مودعة داخل خزنة المحاسبة.

وتبين من حيثيات القضية أن المتهميْن، دخلا إلى المركز أثناء الدوام عند انتصاف الليل في يوم الواقعة، وبحوزتهما سكين وسيف طويل أخفياهما تحت ملابسهما، ومن ثم جلسا خمس دقائق على أنهما «زبونيْن»، قبل أن يشهرا سلاحهما، ويطلبا من المحاسب، مبلغ 300 درهم أسبوعياً لقاء ما أسمياها «تقديم الحماية للمركز»، وهو ما قوبل بالرفض.

وجاء في التحقيقات أن المتهمين طلبا من صاحب المركز تسليمهما الأموال الموجودة داخل درج المحاسبة، إلا أنه رفض، وأن إحدى الموظفات اتصلت على شريكته في المركز، لتخبرها بتعرض «الأخير» إلى السرقة والتهديد، فحضرت سريعاً بصحبة رجال تعرفت اليهم أثناء توجهها إلى المكان بحكم أنهم من موطنها، وسألت المتهمين عن شأنهما، ثم غادرت سريعاً بصحبة الأشخاص أنفسهم، واتصلت بالشرطة التي حضرت على الفور، وألقت القبض عليهما أثناء تهديدهما الموظفين، ومحاولتهما سرقة الأموال الموجودة في الخزنة.