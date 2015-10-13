ضبط تشكيل عصابى يضم ضابطا نصب على المواطنين بزعم تغيير العملات بالبحيرة

تمكن رجال مباحث البحيرة برئاسة العميد خالد عبد الحميد رئيس المباحث الجنائية، وإشراف اللواء دكتور أشرف عبد القادر مدير المباحث الجنائية، من القبض على أخطر تشكيل عصابى تخصص فى النصب على المواطنين بزعم القدرة على تغير العملات المحلية بالدولار الأمريكى وسرقة المبالغ المالية تحت تهديد السلاح النارى.

ترجع أحداث الواقعة للمحضر رقم 23521 لسنة 2015 جنح مركز دمنهور بشأن بلاغ "محمود محمد غراب" 20 سنة، حاصل على ليسانس حقوق ويعمل بشركة أبو الندر لتجارة الحبوب بدسوق ومقيم بمركز دسوق بمحافظة كفر الشيخ، يفيد بقيام كل من "إبراهيم ع أ" وشهرته "شاكر" 36 سنة – عاطل، هانى ع غ 31 سنة، سائق تاكسى ومقيما محلة مالك بدسوق بمحافظة كفر الشيخ، باستدراجه إلى منطقة الطريق الدولى بدائرة المركز، بالاشتراك مع آخرين وقيامهم بالنصب والاحتيال عليه بدعوى تغير مبلغ مالى يبلغ مليون جنيه إلى عملة الدولار الأمريكى والاستيلاء على المبلغ.

وأسفرت جهود ضباط مباحث بمركز دمنهور برئاسة المقدم حازم الشيخ رئيس المباحث والعقيد محمد الديب مفتش المباحث من ضبط المتهمين فى حينه حال تواجدهما بمدينة دمنهور وبمواجهتهما اعترفا بقيامهما بالاشتراك مع آخرين بالنصب والاستيلاء على المبلغ المشار إليه.

وبعد وضع خطة بحث وتحرى شاملة، ومناقشة المجنى عليه والمتهمان ومعاينة محل الحادث فى محاولة للتوصل لشاهد روية، فضلاً عن حصر علاقات ومعاملات وخلافات المجنى عليه، وجه اللواء محمد عماد الدين سامى مساعد وزير الداخلية لأمن البحيرة، بتشكيل فريق بحث برئاسة العميد خالد عبد الحميد رئيس لمباحث الجنائية وبإشراف اللواء دكتور اشرف عبد القادر مدير المباحث الجنائية لكشف غموض الحادث.

وأسفرت جهود فريق البحث إلى صحة الواقعة وقيام المتهمان المضبوطان بالاشتراك مع كل من " زكريا محمد م م " 37 سنة، عاطل ومقيم 714 طريق الجيش بالعصافرة بالإسكندرية و"عبد السلام السيد ع ى" 30 سنة، عاطل ومقيم بالمندرة قبلى بالإسكندرية، "إسلام صالح ع ص" وشهرته تيتو 30 سنة عاطل ومقيم بالمندرة قبلى بالإسكندرية، بتكوين تشكيل عصابى يتزعمه الأول تخصص فى النصب والاحتيال علب المواطنين بإيهامهم بقدرتهم على تغير عملة الدولار الامريكى بالعملة المحلة بسعر اقل من المقرر قانونا والاستيلاء على ما بحوزة المجنى عليهم من مبالغ مالية.

وعقب تقنيين الإجراءات تم ضبط المتهمين وضبط بحوزة الأول سلاح نارى طبنجة و50 طلقة لذات العيار وسيارة رقم س م د 9683 المستخدمة فى الواقعة.

وبمواجهتهم، أقروا بمجمل اعترافاتهم وقيامهم بارتكاب الواقعة، حيث نما إلى علمهم احتياج المجنى عليه لتغير العملة المحلية التى بحوزته إلى عملة الدولار الأمريكى وأنهم قاموا باستدراجه بعد ايهامه بقدرتهم على استبدال العملات إلى مكان الواقعة، مستغلين فى ذلك جنح الظلام للاستيلاء على ما بحوزة المجنى عليه.

كما أضاف المتهم الأول بأنه قد استعان فى ارتكاب الواقعة بأحد ضباط الشرطة برتبة نقيب بمديرية أمن الإسكندرية والتى تربطه علاقة صداقة، حيث اتفقنا على ظهور الضابط بمسرح الجريمة بأنه قائم على راس قوة امنية لإلقاء القبض على القائمين بتغير العملات الأجنبية بالمخالفة للقانون، وأنه حال عملية التسليم والتسلم حضر الضابط مستقلا سيارة ميكروباص وبصحبته عدد 3 أشخاص معلومين لديه وتوجهوا نحو المجنى عليه، واستغل باقى المتهمين هذا الموقف وقاموا بالاستيلاء على الأموال تحت تهديد السلاح النارى وفروا هاربين.

كما قرروا تقسيم المبلغ المستولى عليه فيما بينهم عقب ارتكاب الجريمة وتحصل الضابط الهارب على مبلغ 12 ألف جنيه، حيث قاموا بالإرشاد على مبلغ نقدى 543 ألف جنيه و20 ألف دولار أمريكى والسيارة وكمية من المشغولات الذهبية تزن 500 جراما تقريبا تم شراؤها من متحصلات المبلغ المستولى عليه. فتم تحرير محضر بالواقعة وعرضه على النيابة المختصة.